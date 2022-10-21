Энергетик заявил, что Европа не в силах решить газовый спор

21 октября 2022 в 14:36 Размер текста - 17 +

Члены Евросоюза не пришли к единому решению по ограничению цен на российский газ Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Члены Евросоюза не смогут договориться по поводу ограничения цен на российский газ, так как находятся в разном положении. Об этом заявил эксперт Агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов. «Противоречие по газовому вопросу у них устранить не получится. Дело в том, что европейские государства по-разному снабжаются топливом. Например, у Италии есть долгосрочные договоренности по поставкам, поэтому страна не очень беспокоится. А вот Германия без „Северных потоков“ находится в трудном положении. Прибалтика и Польша тоже в трудном положении. Эти страны будут пытаться сбить цены, а другие страны будут говорить, что у них все в порядке», — объяснил в интервью радио Sputnik Хуршудов. Он отметил, что разговоры об установлении потолка цен на российский газ ведутся, чтобы изобразить видимость деятельности. Когда наступит ноябрь, они придумают новую отговорку и назначат следующий срок для принятия решения. Эксперт агентства также утверждает, что цены на газ в любом случае будут снижаться. К весне, по его оценкам, цена будет составлять 500-600 долларов за тысячу кубов, а летом, когда надо будет заполнять газохранилища, опять будет рост. Ранее Евросоюз установил максимальную стоимость цен на импортируемый газ. Планы предусматривают установление максимальной стоимости этого топлива, в соответствии с которой европейские страны могут совершать операции.

Члены Евросоюза не смогут договориться по поводу ограничения цен на российский газ, так как находятся в разном положении. Об этом заявил эксперт Агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов. «Противоречие по газовому вопросу у них устранить не получится. Дело в том, что европейские государства по-разному снабжаются топливом. Например, у Италии есть долгосрочные договоренности по поставкам, поэтому страна не очень беспокоится. А вот Германия без „Северных потоков“ находится в трудном положении. Прибалтика и Польша тоже в трудном положении. Эти страны будут пытаться сбить цены, а другие страны будут говорить, что у них все в порядке», — объяснил в интервью радио Sputnik Хуршудов. Он отметил, что разговоры об установлении потолка цен на российский газ ведутся, чтобы изобразить видимость деятельности. Когда наступит ноябрь, они придумают новую отговорку и назначат следующий срок для принятия решения. Эксперт агентства также утверждает, что цены на газ в любом случае будут снижаться. К весне, по его оценкам, цена будет составлять 500-600 долларов за тысячу кубов, а летом, когда надо будет заполнять газохранилища, опять будет рост. Ранее Евросоюз установил максимальную стоимость цен на импортируемый газ. Планы предусматривают установление максимальной стоимости этого топлива, в соответствии с которой европейские страны могут совершать операции.