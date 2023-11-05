Свердловчане начали выходить на тонкий лед. Видео

06 ноября 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Выходить на лед сейчас опасно, регулярно предупреждают спасатели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Каменск-Уральском (Свердловская область) люди вышли на тонкий лед. Видео появилось в социальной сети. «Каменцы тестируют лед и судьбу на Исети и Каменке. Сколько у рыбаков жизней?» — пишет telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский». О том, что свердловские водоемы покрылись первыми слоями льда, региональное управление МЧС сообщило 5 ноября. Информации о ЧП со смельчаками, как на видео, на сайте ведомства пока нет.



Но в своем telegram-канале управление предупредило: «Спасатели напоминают, что тонкий лед не прощает ошибок и беспечности! Выходить на неокрепший ледяной покров опасно для жизни!». В случае, если вы стали свидетелем происшествия, сообщите об этом по телефону 01 или 112.

В Каменск-Уральском (Свердловская область) люди вышли на тонкий лед. Видео появилось в социальной сети. «Каменцы тестируют лед и судьбу на Исети и Каменке. Сколько у рыбаков жизней?» — пишет telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский». О том, что свердловские водоемы покрылись первыми слоями льда, региональное управление МЧС сообщило 5 ноября. Информации о ЧП со смельчаками, как на видео, на сайте ведомства пока нет. Но в своем telegram-канале управление предупредило: «Спасатели напоминают, что тонкий лед не прощает ошибок и беспечности! Выходить на неокрепший ледяной покров опасно для жизни!». В случае, если вы стали свидетелем происшествия, сообщите об этом по телефону 01 или 112.