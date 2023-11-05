В Каменск-Уральском (Свердловская область) люди вышли на тонкий лед. Видео появилось в социальной сети.
«Каменцы тестируют лед и судьбу на Исети и Каменке. Сколько у рыбаков жизней?» — пишет telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский».
О том, что свердловские водоемы покрылись первыми слоями льда, региональное управление МЧС сообщило 5 ноября. Информации о ЧП со смельчаками, как на видео, на сайте ведомства пока нет.
Но в своем telegram-канале управление предупредило: «Спасатели напоминают, что тонкий лед не прощает ошибок и беспечности! Выходить на неокрепший ледяной покров опасно для жизни!». В случае, если вы стали свидетелем происшествия, сообщите об этом по телефону 01 или 112.
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