05 ноября 2023
04 ноября 2023

Свердловчане начали выходить на тонкий лед. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Выходить на лед сейчас опасно, регулярно предупреждают спасатели Фото:

В Каменск-Уральском (Свердловская область) люди вышли на тонкий лед. Видео появилось в социальной сети.

«Каменцы тестируют лед и судьбу на Исети и Каменке. Сколько у рыбаков жизней?» — пишет telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский».

О том, что свердловские водоемы покрылись первыми слоями льда, региональное управление МЧС сообщило 5 ноября. Информации о ЧП со смельчаками, как на видео, на сайте ведомства пока нет.

Но в своем telegram-канале управление предупредило: «Спасатели напоминают, что тонкий лед не прощает ошибок и беспечности! Выходить на неокрепший ледяной покров опасно для жизни!». В случае, если вы стали свидетелем происшествия, сообщите об этом по телефону 01 или 112.

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В Каменск-Уральском (Свердловская область) люди вышли на тонкий лед. Видео появилось в социальной сети. «Каменцы тестируют лед и судьбу на Исети и Каменке. Сколько у рыбаков жизней?» — пишет telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский». О том, что свердловские водоемы покрылись первыми слоями льда, региональное управление МЧС сообщило 5 ноября. Информации о ЧП со смельчаками, как на видео, на сайте ведомства пока нет. Но в своем telegram-канале управление предупредило: «Спасатели напоминают, что тонкий лед не прощает ошибок и беспечности! Выходить на неокрепший ледяной покров опасно для жизни!». В случае, если вы стали свидетелем происшествия, сообщите об этом по телефону 01 или 112.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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