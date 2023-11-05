В Перми пожарный спас надышавшегося угарным газом мужчину

В Перми пожарный спас мужчину, надышавшегося угарным газом. Всего при пожаре, произошедшем из-за неосторожного курения, были спасены пять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«В квартире пятиэтажного дома загорелся диван из-за неосторожного курения. Пожарный обнаружил в сильно задымленной комнате мужчину в бессознательном состоянии с признаками отравления угарным газом. Кирилл Логинов сразу же приступил к проведению сердечно-легочной реанимации, скомандовав Константину Пупкину бежать за медицинской укладкой и готовить комплект для ручной ИВЛ. Пострадавший пришел в себя и был передан врачам», — сообщили на сайте ведомства.
До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались пять человек, а пожарные при помощи спасательных устройств вывели еще четырех жильцов. При тушении пожара участвовали 13 человек и три единицы техники.
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