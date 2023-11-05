В Перми пожарный спас надышавшегося угарным газом мужчину

06 ноября 2023 в 23:56 Размер текста - 17 +

Пожарный спас мужчину, который потерял сознание из-за отравления угарным газом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми пожарный спас мужчину, надышавшегося угарным газом. Всего при пожаре, произошедшем из-за неосторожного курения, были спасены пять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «В квартире пятиэтажного дома загорелся диван из-за неосторожного курения. Пожарный обнаружил в сильно задымленной комнате мужчину в бессознательном состоянии с признаками отравления угарным газом. Кирилл Логинов сразу же приступил к проведению сердечно-легочной реанимации, скомандовав Константину Пупкину бежать за медицинской укладкой и готовить комплект для ручной ИВЛ. Пострадавший пришел в себя и был передан врачам», — сообщили на сайте ведомства. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались пять человек, а пожарные при помощи спасательных устройств вывели еще четырех жильцов. При тушении пожара участвовали 13 человек и три единицы техники.

В Перми пожарный спас мужчину, надышавшегося угарным газом. Всего при пожаре, произошедшем из-за неосторожного курения, были спасены пять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «В квартире пятиэтажного дома загорелся диван из-за неосторожного курения. Пожарный обнаружил в сильно задымленной комнате мужчину в бессознательном состоянии с признаками отравления угарным газом. Кирилл Логинов сразу же приступил к проведению сердечно-легочной реанимации, скомандовав Константину Пупкину бежать за медицинской укладкой и готовить комплект для ручной ИВЛ. Пострадавший пришел в себя и был передан врачам», — сообщили на сайте ведомства. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались пять человек, а пожарные при помощи спасательных устройств вывели еще четырех жильцов. При тушении пожара участвовали 13 человек и три единицы техники.