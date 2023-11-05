05 ноября 2023
04 ноября 2023
03 ноября 2023

В Перми пожарный спас надышавшегося угарным газом мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
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Веселые старты МЧС. Курган, мчс, пожарник, пожарные
Пожарный спас мужчину, который потерял сознание из-за отравления угарным газом Фото:

В Перми пожарный спас мужчину, надышавшегося угарным газом. Всего при пожаре, произошедшем из-за неосторожного курения, были спасены пять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«В квартире пятиэтажного дома загорелся диван из-за неосторожного курения. Пожарный обнаружил в сильно задымленной комнате мужчину в бессознательном состоянии с признаками отравления угарным газом. Кирилл Логинов сразу же приступил к проведению сердечно-легочной реанимации, скомандовав Константину Пупкину бежать за медицинской укладкой и готовить комплект для ручной ИВЛ. Пострадавший пришел в себя и был передан врачам», — сообщили на сайте ведомства.

До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались пять человек, а пожарные при помощи спасательных устройств вывели еще четырех жильцов. При тушении пожара участвовали 13 человек и три единицы техники.

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В Перми пожарный спас мужчину, надышавшегося угарным газом. Всего при пожаре, произошедшем из-за неосторожного курения, были спасены пять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «В квартире пятиэтажного дома загорелся диван из-за неосторожного курения. Пожарный обнаружил в сильно задымленной комнате мужчину в бессознательном состоянии с признаками отравления угарным газом. Кирилл Логинов сразу же приступил к проведению сердечно-легочной реанимации, скомандовав Константину Пупкину бежать за медицинской укладкой и готовить комплект для ручной ИВЛ. Пострадавший пришел в себя и был передан врачам», — сообщили на сайте ведомства. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались пять человек, а пожарные при помощи спасательных устройств вывели еще четырех жильцов. При тушении пожара участвовали 13 человек и три единицы техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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