Три уральские компании вошли в специальный рейтинг Forbes

Три уральские компании вошли в золотую группу рейтинга Forbes Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В рейтинге лучших работодателей России по версии Forbes оказались три уральских компании — «СКБ Контур», «ВСМПО-Ависма» и Naumen (все — в категории «Золото»). Список опубликован на сайте журнала.

Всего в рейтинге 125 компаний. Участников оценивали по основным элементам ESG-повестки — внимательное отношение к окружающей среде, социальная ответственность и ответственное корпоративное управление.

В рейтинге вместо привычных призовых мест были выделены четыре категории, по которым распределили победителей. Это «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза».