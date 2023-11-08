Три уральские компании вошли в специальный рейтинг Forbes

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ВСМПО-АВИСМА. Верхняя Салда, всмпо ависма
Три уральские компании вошли в золотую группу рейтинга Forbes Фото:

В рейтинге лучших работодателей России по версии Forbes оказались три уральских компании — «СКБ Контур», «ВСМПО-Ависма» и Naumen (все — в категории «Золото»). Список опубликован на сайте журнала.

Всего в рейтинге 125 компаний. Участников оценивали по основным элементам ESG-повестки — внимательное отношение к окружающей среде, социальная ответственность и ответственное корпоративное управление.

В рейтинге вместо привычных призовых мест были выделены четыре категории, по которым распределили победителей. Это «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза».

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В рейтинге лучших работодателей России по версии Forbes оказались три уральских компании — «СКБ Контур», «ВСМПО-Ависма» и Naumen (все — в категории «Золото»). Список опубликован на сайте журнала. Всего в рейтинге 125 компаний. Участников оценивали по основным элементам ESG-повестки — внимательное отношение к окружающей среде, социальная ответственность и ответственное корпоративное управление. В рейтинге вместо привычных призовых мест были выделены четыре категории, по которым распределили победителей. Это «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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