Трамвай и троллейбусы встали в центре города
В центре Екатеринбурга встали трамваи и троллейбусы. Люди выходят из общественного транспорта и направляются в сторону автобусных остановок. Об этом сообщили читатели URA.RU.
«На Малышева в районе УрФУ встали троллейбусы и трамваи. Возможно, проблемы с электросетью», — делятся читатели агентства.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ЕМУП «Гортранс». Там заявили, что движение было приостановлено из-за повреждения контактной линии. «Работа общественного транспорта будет восстановлена в течение получаса», — отметили в диспетчерской службе «Гортранса».
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