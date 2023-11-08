В центре Екатеринбурга парализовано движение трамваев и троллейбусов. Видео

09 ноября 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

Трамвай и троллейбусы встали в центре города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В центре Екатеринбурга встали трамваи и троллейбусы. Люди выходят из общественного транспорта и направляются в сторону автобусных остановок. Об этом сообщили читатели URA.RU. «На Малышева в районе УрФУ встали троллейбусы и трамваи. Возможно, проблемы с электросетью», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ЕМУП «Гортранс». Там заявили, что движение было приостановлено из-за повреждения контактной линии. «Работа общественного транспорта будет восстановлена в течение получаса», — отметили в диспетчерской службе «Гортранса».

В центре Екатеринбурга встали трамваи и троллейбусы. Люди выходят из общественного транспорта и направляются в сторону автобусных остановок. Об этом сообщили читатели URA.RU. «На Малышева в районе УрФУ встали троллейбусы и трамваи. Возможно, проблемы с электросетью», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ЕМУП «Гортранс». Там заявили, что движение было приостановлено из-за повреждения контактной линии. «Работа общественного транспорта будет восстановлена в течение получаса», — отметили в диспетчерской службе «Гортранса».