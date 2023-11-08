08 ноября 2023

В центре Екатеринбурга парализовано движение трамваев и троллейбусов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Шестой день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, общественный транспорт, трамвай увз, город екатеринбург, проспект ленина, маршрут2
Трамвай и троллейбусы встали в центре города Фото:

В центре Екатеринбурга встали трамваи и троллейбусы. Люди выходят из общественного транспорта и направляются в сторону автобусных остановок. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«На Малышева в районе УрФУ встали троллейбусы и трамваи. Возможно, проблемы с электросетью», — делятся читатели агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ЕМУП «Гортранс». Там заявили, что движение было приостановлено из-за повреждения контактной линии. «Работа общественного транспорта будет восстановлена в течение получаса», — отметили в диспетчерской службе «Гортранса».

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В центре Екатеринбурга встали трамваи и троллейбусы. Люди выходят из общественного транспорта и направляются в сторону автобусных остановок. Об этом сообщили читатели URA.RU. «На Малышева в районе УрФУ встали троллейбусы и трамваи. Возможно, проблемы с электросетью», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ЕМУП «Гортранс». Там заявили, что движение было приостановлено из-за повреждения контактной линии. «Работа общественного транспорта будет восстановлена в течение получаса», — отметили в диспетчерской службе «Гортранса».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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