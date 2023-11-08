В администрацию свердловского округа пришли с обысками

09 ноября 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

Обыски проводят в бухгалтерии администрации Каменского округа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В администрации Каменского округа Свердловской области идут обыски. Они могут быть связаны с уголовным делом экс-главы округа Сергея Белоусова, отметили источники URA.RU. В сентябре Белоусов стал фигурантом коррупционного уголовного дела. Речь шла о незаконной предпринимательской деятельности, которая связана с сельхозпредприятием, записанным на его жену. После скандала его отправили в отставку. Затем на него завели еще одно уголовное дело. «В бухгалтерии мэрии идет выемка документов. Возможно, ищут подкрепления по первому делу Белоусова», — заявил инсайдер агентства. В администрации Каменского округа от комментариев воздержались. Когда Белоусов лишился должности, на его место депутаты Каменской гордумы в качестве и. о. назначили Алексея Кокшарова. Такую замену, по данным URA.RU, выбрал свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

В администрации Каменского округа Свердловской области идут обыски. Они могут быть связаны с уголовным делом экс-главы округа Сергея Белоусова, отметили источники URA.RU. В сентябре Белоусов стал фигурантом коррупционного уголовного дела. Речь шла о незаконной предпринимательской деятельности, которая связана с сельхозпредприятием, записанным на его жену. После скандала его отправили в отставку. Затем на него завели еще одно уголовное дело. «В бухгалтерии мэрии идет выемка документов. Возможно, ищут подкрепления по первому делу Белоусова», — заявил инсайдер агентства. В администрации Каменского округа от комментариев воздержались. Когда Белоусов лишился должности, на его место депутаты Каменской гордумы в качестве и. о. назначили Алексея Кокшарова. Такую замену, по данным URA.RU, выбрал свердловский губернатор Евгений Куйвашев.