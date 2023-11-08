08 ноября 2023

В администрацию свердловского округа пришли с обысками

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Отчет Натальи Котовой на заседании Городской думы. Челябинск, депутат, чиновник, ботинки, ноги, туфли, бизнесмен, обувь
Обыски проводят в бухгалтерии администрации Каменского округа Фото:

В администрации Каменского округа Свердловской области идут обыски. Они могут быть связаны с уголовным делом экс-главы округа Сергея Белоусова, отметили источники URA.RU.

В сентябре Белоусов стал фигурантом коррупционного уголовного дела. Речь шла о незаконной предпринимательской деятельности, которая связана с сельхозпредприятием, записанным на его жену. После скандала его отправили в отставку. Затем на него завели еще одно уголовное дело.

«В бухгалтерии мэрии идет выемка документов. Возможно, ищут подкрепления по первому делу Белоусова», — заявил инсайдер агентства. В администрации Каменского округа от комментариев воздержались.

Когда Белоусов лишился должности, на его место депутаты Каменской гордумы в качестве и. о. назначили Алексея Кокшарова. Такую замену, по данным URA.RU, выбрал свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

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В администрации Каменского округа Свердловской области идут обыски. Они могут быть связаны с уголовным делом экс-главы округа Сергея Белоусова, отметили источники URA.RU. В сентябре Белоусов стал фигурантом коррупционного уголовного дела. Речь шла о незаконной предпринимательской деятельности, которая связана с сельхозпредприятием, записанным на его жену. После скандала его отправили в отставку. Затем на него завели еще одно уголовное дело. «В бухгалтерии мэрии идет выемка документов. Возможно, ищут подкрепления по первому делу Белоусова», — заявил инсайдер агентства. В администрации Каменского округа от комментариев воздержались. Когда Белоусов лишился должности, на его место депутаты Каменской гордумы в качестве и. о. назначили Алексея Кокшарова. Такую замену, по данным URA.RU, выбрал свердловский губернатор Евгений Куйвашев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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