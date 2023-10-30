Свердловский губернатор определился с заменой мэра, подозреваемого в коррупции

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Форум 100+. Екатеринбург, куйвашев евгений
Предыдущий мэр Каменского округа находится под следствием Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев определился с кандидатурой нового главы Каменского городского округа. Предыдущий стал фигурантом коррупционного уголовного дела.

«Сейчас формируется комиссия по выбору главы Каменского округа. До депутатов местной думы на очных встречах довели позицию губернатора о готовности работать с исполняющим обязанности главы Алексеем Кошкаровым. Других кандидатов у власти нет», — сказал источник URA.RU в региональном правительстве.

Депутаты Каменской гордумы назначили Кошкарова исполнять обязанности главы городского округа 21 сентября. Это произошло из-за того, что его шеф Сергей Белоусов стал фигурантом коррупционного уголовного дела. Его подозревают в незаконной предпринимательской деятельности, связанной с сельхозбизнесом, записанным на его супругу.

Коррупционный скандал с Белоусовым не единственный в регионе. Параллельно идет суд над главой Пышминского округа Виктором Соколовым. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев определился с кандидатурой нового главы Каменского городского округа. Предыдущий стал фигурантом коррупционного уголовного дела. «Сейчас формируется комиссия по выбору главы Каменского округа. До депутатов местной думы на очных встречах довели позицию губернатора о готовности работать с исполняющим обязанности главы Алексеем Кошкаровым. Других кандидатов у власти нет», — сказал источник URA.RU в региональном правительстве. Депутаты Каменской гордумы назначили Кошкарова исполнять обязанности главы городского округа 21 сентября. Это произошло из-за того, что его шеф Сергей Белоусов стал фигурантом коррупционного уголовного дела. Его подозревают в незаконной предпринимательской деятельности, связанной с сельхозбизнесом, записанным на его супругу. Коррупционный скандал с Белоусовым не единственный в регионе. Параллельно идет суд над главой Пышминского округа Виктором Соколовым. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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