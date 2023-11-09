Свердловские власти показали, как выполняют поручение Путина

Власти показали проект новой колонии в горевшей Сосьве

10 ноября 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Градообразующее предприятие Сосьвы сгорело из-за масштабных лесных пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Свердловской области показали промежуточные результаты выполнения поручения президента РФ Владимира Путина по восстановлению горевшей Сосьвы. В частности, глава государства просил восстановить исправительное учреждение — власти подготовили проект. «После пожара в Сосьве появился вопрос, будет ли восстановлено лечебно-исправительное учреждение? И сегодня мы видим, что движение по этому вопросу идет. А уже есть опыт когда данные нами обещания были выполнены, и в достаточно сжатые сроки», — цитирует департамент информполитики первого замубернатора Алексея Шмыкова. В итоге, в Сосьве построят 30 зданий различного профиля на территории ранее сгоревшего лечебно-исправительного учреждения, в том числе общежития и медчасть общей площадью 24,6 тысяч квадратных метров. В учреждении будут работать 117 охранников и несколько десятков медиков. Масштабные лесные пожары в Свердловской области в 2023 году прогремели на всю Россию. Огонь из лесов перебирался в населенные пункты и уничтожал их. Сильнее всего пострадал рабочий поселок Сосьва: в нем лишились домов и работы десятки жителей. В частности, сгорело и лечено-исправительное учреждение, являющееся местным градообразующим предприятием. Восстановить учреждение поручил президент РФ Владимир Путин. Подробно о возгораниях — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области показали промежуточные результаты выполнения поручения президента РФ Владимира Путина по восстановлению горевшей Сосьвы. В частности, глава государства просил восстановить исправительное учреждение — власти подготовили проект. «После пожара в Сосьве появился вопрос, будет ли восстановлено лечебно-исправительное учреждение? И сегодня мы видим, что движение по этому вопросу идет. А уже есть опыт когда данные нами обещания были выполнены, и в достаточно сжатые сроки», — цитирует департамент информполитики первого замубернатора Алексея Шмыкова. В итоге, в Сосьве построят 30 зданий различного профиля на территории ранее сгоревшего лечебно-исправительного учреждения, в том числе общежития и медчасть общей площадью 24,6 тысяч квадратных метров. В учреждении будут работать 117 охранников и несколько десятков медиков. Масштабные лесные пожары в Свердловской области в 2023 году прогремели на всю Россию. Огонь из лесов перебирался в населенные пункты и уничтожал их. Сильнее всего пострадал рабочий поселок Сосьва: в нем лишились домов и работы десятки жителей. В частности, сгорело и лечено-исправительное учреждение, являющееся местным градообразующим предприятием. Восстановить учреждение поручил президент РФ Владимир Путин. Подробно о возгораниях — в сюжете URA.RU.