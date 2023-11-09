Замначальника «Пермгорэлектротранса» останется в СИЗО до Нового года

Пермский краевой суд отклонил апелляционную жалобу начальника финансово-экономического отдела МУП «ПермГорЭлектроТранса» Андрея Волосатых, который обвиняется в получении взятки. Он останется под арестом до 31 декабря.
«Адвокат Волосатых Дмитрий Малинин считает арест избыточной мерой и просил для своего подзащитного домашний арест, но суд оставил решение первой инстанции неизменным. Заместитель начальника „ПермГорЭлектроТранса“ пробудет в СИЗО до 31 декабря», — сообщает портал Properm.
По делу о получении взяток также проходит руководитель автобусного парка «Пермгорэлектротранс» Сергей Семушев. По версии следствия, Волосатых и Семушев незаконно получили более 242 тысяч рублей. Обыски в пермском МУПе 1 ноября проводили сотрудники регионального УФСБ. В этот день обыски прошли в ряде других регионов РФ.
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