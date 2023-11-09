09 ноября 2023

Замначальника «Пермгорэлектротранса» останется в СИЗО до Нового года

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День пограничника. Курган, сизо, колючая проволока
Андрею Волосатых не удалось обжаловать арест, он останется в СИЗО Фото:

Пермский краевой суд отклонил апелляционную жалобу начальника финансово-экономического отдела МУП «ПермГорЭлектроТранса» Андрея Волосатых, который обвиняется в получении взятки. Он останется под арестом до 31 декабря.

«Адвокат Волосатых Дмитрий Малинин считает арест избыточной мерой и просил для своего подзащитного домашний арест, но суд оставил решение первой инстанции неизменным. Заместитель начальника „ПермГорЭлектроТранса“ пробудет в СИЗО до 31 декабря», — сообщает портал Properm.

По делу о получении взяток также проходит руководитель автобусного парка «Пермгорэлектротранс» Сергей Семушев. По версии следствия, Волосатых и Семушев незаконно получили более 242 тысяч рублей. Обыски в пермском МУПе 1 ноября проводили сотрудники регионального УФСБ. В этот день обыски прошли в ряде других регионов РФ.

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Пермский краевой суд отклонил апелляционную жалобу начальника финансово-экономического отдела МУП «ПермГорЭлектроТранса» Андрея Волосатых, который обвиняется в получении взятки. Он останется под арестом до 31 декабря. «Адвокат Волосатых Дмитрий Малинин считает арест избыточной мерой и просил для своего подзащитного домашний арест, но суд оставил решение первой инстанции неизменным. Заместитель начальника „ПермГорЭлектроТранса“ пробудет в СИЗО до 31 декабря», — сообщает портал Properm. По делу о получении взяток также проходит руководитель автобусного парка «Пермгорэлектротранс» Сергей Семушев. По версии следствия, Волосатых и Семушев незаконно получили более 242 тысяч рублей. Обыски в пермском МУПе 1 ноября проводили сотрудники регионального УФСБ. В этот день обыски прошли в ряде других регионов РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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