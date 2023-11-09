Замначальника «Пермгорэлектротранса» останется в СИЗО до Нового года

10 ноября 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

Андрею Волосатых не удалось обжаловать арест, он останется в СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермский краевой суд отклонил апелляционную жалобу начальника финансово-экономического отдела МУП «ПермГорЭлектроТранса» Андрея Волосатых, который обвиняется в получении взятки. Он останется под арестом до 31 декабря. «Адвокат Волосатых Дмитрий Малинин считает арест избыточной мерой и просил для своего подзащитного домашний арест, но суд оставил решение первой инстанции неизменным. Заместитель начальника „ПермГорЭлектроТранса“ пробудет в СИЗО до 31 декабря», — сообщает портал Properm. По делу о получении взяток также проходит руководитель автобусного парка «Пермгорэлектротранс» Сергей Семушев. По версии следствия, Волосатых и Семушев незаконно получили более 242 тысяч рублей. Обыски в пермском МУПе 1 ноября проводили сотрудники регионального УФСБ. В этот день обыски прошли в ряде других регионов РФ.

Пермский краевой суд отклонил апелляционную жалобу начальника финансово-экономического отдела МУП «ПермГорЭлектроТранса» Андрея Волосатых, который обвиняется в получении взятки. Он останется под арестом до 31 декабря. «Адвокат Волосатых Дмитрий Малинин считает арест избыточной мерой и просил для своего подзащитного домашний арест, но суд оставил решение первой инстанции неизменным. Заместитель начальника „ПермГорЭлектроТранса“ пробудет в СИЗО до 31 декабря», — сообщает портал Properm. По делу о получении взяток также проходит руководитель автобусного парка «Пермгорэлектротранс» Сергей Семушев. По версии следствия, Волосатых и Семушев незаконно получили более 242 тысяч рублей. Обыски в пермском МУПе 1 ноября проводили сотрудники регионального УФСБ. В этот день обыски прошли в ряде других регионов РФ.