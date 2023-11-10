В центре Екатеринбурга массово перестали работать светофоры

10 ноября 2023 в 20:16 Размер текста - 17 +

Светофоры дали сбой в пятницу вечером Фото: Александр Мамаев © URA.RU В центре Екатеринбурга перестали работать светофоры, из-за чего горожане встали в пробки. Об этом сообщают читатели URA.RU. «На перекрестке Радищева — Шейкмана не работают светофоры. Та же история на площади 1905 года (перекресток Ленина — 8 Марта), но там стоит регулировщик. Но появились жуткие пробки», — заявила горожанка. Как сообщили URA.RU в Центре организации движения, светофоры на пересечении Ленина и 8 Марта уже запустили. Сейчас их работу налаживают в сторону улицы Московская, однако точные сроки диспетчер не назвал.

В центре Екатеринбурга перестали работать светофоры, из-за чего горожане встали в пробки. Об этом сообщают читатели URA.RU. «На перекрестке Радищева — Шейкмана не работают светофоры. Та же история на площади 1905 года (перекресток Ленина — 8 Марта), но там стоит регулировщик. Но появились жуткие пробки», — заявила горожанка. Как сообщили URA.RU в Центре организации движения, светофоры на пересечении Ленина и 8 Марта уже запустили. Сейчас их работу налаживают в сторону улицы Московская, однако точные сроки диспетчер не назвал.