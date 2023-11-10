В центре Екатеринбурга массово перестали работать светофоры

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тест, светофор
Светофоры дали сбой в пятницу вечером Фото:

В центре Екатеринбурга перестали работать светофоры, из-за чего горожане встали в пробки. Об этом сообщают читатели URA.RU.

«На перекрестке Радищева — Шейкмана не работают светофоры. Та же история на площади 1905 года (перекресток Ленина — 8 Марта), но там стоит регулировщик. Но появились жуткие пробки», — заявила горожанка.

Как сообщили URA.RU в Центре организации движения, светофоры на пересечении Ленина и 8 Марта уже запустили. Сейчас их работу налаживают в сторону улицы Московская, однако точные сроки диспетчер не назвал.

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В центре Екатеринбурга перестали работать светофоры, из-за чего горожане встали в пробки. Об этом сообщают читатели URA.RU. «На перекрестке Радищева — Шейкмана не работают светофоры. Та же история на площади 1905 года (перекресток Ленина — 8 Марта), но там стоит регулировщик. Но появились жуткие пробки», — заявила горожанка. Как сообщили URA.RU в Центре организации движения, светофоры на пересечении Ленина и 8 Марта уже запустили. Сейчас их работу налаживают в сторону улицы Московская, однако точные сроки диспетчер не назвал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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