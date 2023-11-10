В центре Екатеринбурга массово перестали работать светофоры

Светофоры дали сбой в пятницу вечером
В центре Екатеринбурга перестали работать светофоры, из-за чего горожане встали в пробки. Об этом сообщают читатели URA.RU.
«На перекрестке Радищева — Шейкмана не работают светофоры. Та же история на площади 1905 года (перекресток Ленина — 8 Марта), но там стоит регулировщик. Но появились жуткие пробки», — заявила горожанка.
Как сообщили URA.RU в Центре организации движения, светофоры на пересечении Ленина и 8 Марта уже запустили. Сейчас их работу налаживают в сторону улицы Московская, однако точные сроки диспетчер не назвал.
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