10 ноября 2023

В Екатеринбурге из горящего дома эвакуировались 30 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, пожарные
На месте происшествия работают сотрудники МЧС Фото:

В Екатеринбурге в переулке Парковом произошел пожар на втором этаже жилого дома. Во время возгорания из здания эвакуировались 30 человек, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В доме в переулке Парковом,6а возгорание на втором этаже. Из жилого дома самостоятельно эвакуировались 30 человек, из них пятеро детей. Информации о пострадавших не поступало», — сказано в сообщении. В тушении пожара принимают участие семь единиц спецтехники и 21 спасатель.

По словам очевидцев, над горящим домом собрался густой дым, который доходит до соседних зданий. «В квартиры начал поступать резкий запах дыма», — сказал читатель URA.RU.

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В Екатеринбурге в переулке Парковом произошел пожар на втором этаже жилого дома. Во время возгорания из здания эвакуировались 30 человек, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В доме в переулке Парковом,6а возгорание на втором этаже. Из жилого дома самостоятельно эвакуировались 30 человек, из них пятеро детей. Информации о пострадавших не поступало», — сказано в сообщении. В тушении пожара принимают участие семь единиц спецтехники и 21 спасатель. По словам очевидцев, над горящим домом собрался густой дым, который доходит до соседних зданий. «В квартиры начал поступать резкий запах дыма», — сказал читатель URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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