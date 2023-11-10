В Екатеринбурге из горящего дома эвакуировались 30 человек

В Екатеринбурге в переулке Парковом произошел пожар на втором этаже жилого дома. Во время возгорания из здания эвакуировались 30 человек, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«В доме в переулке Парковом,6а возгорание на втором этаже. Из жилого дома самостоятельно эвакуировались 30 человек, из них пятеро детей. Информации о пострадавших не поступало», — сказано в сообщении. В тушении пожара принимают участие семь единиц спецтехники и 21 спасатель.
По словам очевидцев, над горящим домом собрался густой дым, который доходит до соседних зданий. «В квартиры начал поступать резкий запах дыма», — сказал читатель URA.RU.
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