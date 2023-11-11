Появились подробности пожара в екатеринбургской многоэтажке на Вторчермете. Фото, видео

Пожар в екатеринбургской многоэтажке начался в квартире, где никто не живет

12 ноября 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

По словам соседей, погорельцы не живут в этой квартире (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге днем 12 ноября на Аптекарской улице (Вторчермет) загорелась квартира. На место ЧП оперативно отправилось 12 единиц спецтехники и 35 пожарных. Соседи погорельцев сообщили URA.RU, что пожар начался с кухни и что в квартире владельцы не живут. «Пожар начался с кухни, там вообще ничего не осталось <…> в ней [квартире] владельцы не живут. Ко мне соседи постучались, сказали, что горим. Все вышли на улицу, но нас быстро запустили обратно», — рассказала жительница соседней квартиры. Фото: очевидец происшествия

В Екатеринбурге днем 12 ноября на Аптекарской улице (Вторчермет) загорелась квартира. На место ЧП оперативно отправилось 12 единиц спецтехники и 35 пожарных. Соседи погорельцев сообщили URA.RU, что пожар начался с кухни и что в квартире владельцы не живут. «Пожар начался с кухни, там вообще ничего не осталось <…> в ней [квартире] владельцы не живут. Ко мне соседи постучались, сказали, что горим. Все вышли на улицу, но нас быстро запустили обратно», — рассказала жительница соседней квартиры.