11 ноября 2023

Появились подробности пожара в екатеринбургской многоэтажке на Вторчермете. Фото, видео

Пожар в екатеринбургской многоэтажке начался в квартире, где никто не живет
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Шейнкмана. Екатеринбург, дым, жилой дом, пожар, квартира, возгорание
По словам соседей, погорельцы не живут в этой квартире (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 12 ноября на Аптекарской улице (Вторчермет) загорелась квартира. На место ЧП оперативно отправилось 12 единиц спецтехники и 35 пожарных. Соседи погорельцев сообщили URA.RU, что пожар начался с кухни и что в квартире владельцы не живут.

«Пожар начался с кухни, там вообще ничего не осталось <…> в ней [квартире] владельцы не живут. Ко мне соседи постучались, сказали, что горим. Все вышли на улицу, но нас быстро запустили обратно», — рассказала жительница соседней квартиры.

Фото:

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В Екатеринбурге днем 12 ноября на Аптекарской улице (Вторчермет) загорелась квартира. На место ЧП оперативно отправилось 12 единиц спецтехники и 35 пожарных. Соседи погорельцев сообщили URA.RU, что пожар начался с кухни и что в квартире владельцы не живут. «Пожар начался с кухни, там вообще ничего не осталось <…> в ней [квартире] владельцы не живут. Ко мне соседи постучались, сказали, что горим. Все вышли на улицу, но нас быстро запустили обратно», — рассказала жительница соседней квартиры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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