В СК заинтересовались делом живодера, буянившего на глазах екатеринбуржцев

12 ноября 2023 в 19:12 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин потребовал доклад о деле жителя Академического, на которого неоднократно жаловались местные жители Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о деле мужчины из Академического района Екатеринбурга, который 11 ноября ломился в ворота двора дома и размахивал на улице ножом. Информация о требовании доклада появилась в telegram-канале ведомства. Ранее он был признан виновным за жестокое обращение с животными. «Председатель Следственного комитета России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении. Сейчас СК проводит доследственную проверка. По данным ведомства, 11 ноября мужчина-живодер, который в мае 2023 убил шпица и потом издевался над новой собакой, разъезжал по тротуару с большой скоростью, таранил ворота и гулял по двору, размахивая ножом. Его задержали сотрудники ДПС, которым пришлось надеть бронежилеты и защитные каски. Местные жители неоднократно жаловались на мужчину. Ранее его уже признали виновным по статьям «Жестокое обращение с животными» и «Кража».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о деле мужчины из Академического района Екатеринбурга, который 11 ноября ломился в ворота двора дома и размахивал на улице ножом. Информация о требовании доклада появилась в telegram-канале ведомства. Ранее он был признан виновным за жестокое обращение с животными. «Председатель Следственного комитета России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении. Сейчас СК проводит доследственную проверка. По данным ведомства, 11 ноября мужчина-живодер, который в мае 2023 убил шпица и потом издевался над новой собакой, разъезжал по тротуару с большой скоростью, таранил ворота и гулял по двору, размахивая ножом. Его задержали сотрудники ДПС, которым пришлось надеть бронежилеты и защитные каски. Местные жители неоднократно жаловались на мужчину. Ранее его уже признали виновным по статьям «Жестокое обращение с животными» и «Кража».