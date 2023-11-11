11 ноября 2023

В СК заинтересовались делом живодера, буянившего на глазах екатеринбуржцев

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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин потребовал доклад о деле жителя Академического, на которого неоднократно жаловались местные жители Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о деле мужчины из Академического района Екатеринбурга, который 11 ноября ломился в ворота двора дома и размахивал на улице ножом. Информация о требовании доклада появилась в telegram-канале ведомства. Ранее он был признан виновным за жестокое обращение с животными.

«Председатель Следственного комитета России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении. Сейчас СК проводит доследственную проверка.

По данным ведомства, 11 ноября мужчина-живодер, который в мае 2023 убил шпица и потом издевался над новой собакой, разъезжал по тротуару с большой скоростью, таранил ворота и гулял по двору, размахивая ножом. Его задержали сотрудники ДПС, которым пришлось надеть бронежилеты и защитные каски. Местные жители неоднократно жаловались на мужчину. Ранее его уже признали виновным по статьям «Жестокое обращение с животными» и «Кража».

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о деле мужчины из Академического района Екатеринбурга, который 11 ноября ломился в ворота двора дома и размахивал на улице ножом. Информация о требовании доклада появилась в telegram-канале ведомства. Ранее он был признан виновным за жестокое обращение с животными. «Председатель Следственного комитета России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении. Сейчас СК проводит доследственную проверка. По данным ведомства, 11 ноября мужчина-живодер, который в мае 2023 убил шпица и потом издевался над новой собакой, разъезжал по тротуару с большой скоростью, таранил ворота и гулял по двору, размахивая ножом. Его задержали сотрудники ДПС, которым пришлось надеть бронежилеты и защитные каски. Местные жители неоднократно жаловались на мужчину. Ранее его уже признали виновным по статьям «Жестокое обращение с животными» и «Кража».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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