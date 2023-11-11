Полиция задержала жителя Академического района Екатеринбурга, который сначала ездил на автомобиле по тротуарам, а затем начал бегать и размахивать ножом. Информацию, опубликованную в соцсетях, URA.RU подтвердили в УМВД. По предварительным данным, задержанный — живодер, который в мае убил шпица и потом издевался на своей новой собакой.
Telegram-канал «Академический новости Екатеринбург 18+» утверждает, что, чтобы обезвредить горожанина, «сотрудники ДПС надели бронежилеты и защитные каски». «Сотрудники полиции задержали указанного гражданина. Более подробная информация будет позже», — заявили корреспонденту URA.RU в полиции.
О том, что задержанный ломился автомобилем в ворота двора дома на улице Чкалова и пугал местных жителей, URA.RU писало вечером 11 ноября. Полиция, вероятно, прибыла по вызову очевидцев.
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