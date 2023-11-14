14 ноября 2023

Пермская участница «Беременна в 16» рассказала о жизни после шоу

Участница «Беременна в 16» из Пермского края родила второго ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
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Телестудия РМК в БЦ Высоцкий. Екатеринбург, камера, видеокамера, студия, съемка, телевидение, телестудия, шоу
Девушка рассказала на шоу, что родила второго ребенка Фото:

Героиня программы «Беременна в 16» из поселка Шадейка (Пермский край) Полина приняла участие в программе «Жизнь после шоу». Девушка рассказала, как изменилась ее жизнь после четырех лет с момента съемок в «Беременна в 16». Полина родила второго ребенка, вышла замуж и ведет блог.

«В программе Полина рассказала ведущим — психологу Виктории Дмитриевой и актеру Оскару Кучере — о том, как живет после шоу. Девушка стала официальной женой Максима и взяла его фамилию, теперь она Паластрова. Сыну пары уже четыре года, а в 2021 году у супругов родилась еще и дочь. Полина занимается детьми и ведет блог, а Максим работает вахтовым методом», — сообщает 59.RU.

В шоу «Беременна в 16» Полина рассказывала, что сначала жила с пьющими родителями, отец часто избивал девушку и ее мать. После очередных побоев девушка попала в реанимацию, из-за этого случая родителей лишили родительских прав, а Полину взяла под опеку местная жительница. В 16 лет девушка завела отношения со своим знакомым 22-летним Максимом, от которого забеременела. Сначала пара много ссорилась, но сейчас отношения улучшились. Также Полина поддерживает хорошие отношения и со свекровью.

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Героиня программы «Беременна в 16» из поселка Шадейка (Пермский край) Полина приняла участие в программе «Жизнь после шоу». Девушка рассказала, как изменилась ее жизнь после четырех лет с момента съемок в «Беременна в 16». Полина родила второго ребенка, вышла замуж и ведет блог. «В программе Полина рассказала ведущим — психологу Виктории Дмитриевой и актеру Оскару Кучере — о том, как живет после шоу. Девушка стала официальной женой Максима и взяла его фамилию, теперь она Паластрова. Сыну пары уже четыре года, а в 2021 году у супругов родилась еще и дочь. Полина занимается детьми и ведет блог, а Максим работает вахтовым методом», — сообщает 59.RU. В шоу «Беременна в 16» Полина рассказывала, что сначала жила с пьющими родителями, отец часто избивал девушку и ее мать. После очередных побоев девушка попала в реанимацию, из-за этого случая родителей лишили родительских прав, а Полину взяла под опеку местная жительница. В 16 лет девушка завела отношения со своим знакомым 22-летним Максимом, от которого забеременела. Сначала пара много ссорилась, но сейчас отношения улучшились. Также Полина поддерживает хорошие отношения и со свекровью.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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