Пермская участница «Беременна в 16» рассказала о жизни после шоу

Участница «Беременна в 16» из Пермского края родила второго ребенка

15 ноября 2023 в 13:23 Размер текста - 17 +

Девушка рассказала на шоу, что родила второго ребенка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Героиня программы «Беременна в 16» из поселка Шадейка (Пермский край) Полина приняла участие в программе «Жизнь после шоу». Девушка рассказала, как изменилась ее жизнь после четырех лет с момента съемок в «Беременна в 16». Полина родила второго ребенка, вышла замуж и ведет блог. «В программе Полина рассказала ведущим — психологу Виктории Дмитриевой и актеру Оскару Кучере — о том, как живет после шоу. Девушка стала официальной женой Максима и взяла его фамилию, теперь она Паластрова. Сыну пары уже четыре года, а в 2021 году у супругов родилась еще и дочь. Полина занимается детьми и ведет блог, а Максим работает вахтовым методом», — сообщает 59.RU. В шоу «Беременна в 16» Полина рассказывала, что сначала жила с пьющими родителями, отец часто избивал девушку и ее мать. После очередных побоев девушка попала в реанимацию, из-за этого случая родителей лишили родительских прав, а Полину взяла под опеку местная жительница. В 16 лет девушка завела отношения со своим знакомым 22-летним Максимом, от которого забеременела. Сначала пара много ссорилась, но сейчас отношения улучшились. Также Полина поддерживает хорошие отношения и со свекровью.

Героиня программы «Беременна в 16» из поселка Шадейка (Пермский край) Полина приняла участие в программе «Жизнь после шоу». Девушка рассказала, как изменилась ее жизнь после четырех лет с момента съемок в «Беременна в 16». Полина родила второго ребенка, вышла замуж и ведет блог. «В программе Полина рассказала ведущим — психологу Виктории Дмитриевой и актеру Оскару Кучере — о том, как живет после шоу. Девушка стала официальной женой Максима и взяла его фамилию, теперь она Паластрова. Сыну пары уже четыре года, а в 2021 году у супругов родилась еще и дочь. Полина занимается детьми и ведет блог, а Максим работает вахтовым методом», — сообщает 59.RU. В шоу «Беременна в 16» Полина рассказывала, что сначала жила с пьющими родителями, отец часто избивал девушку и ее мать. После очередных побоев девушка попала в реанимацию, из-за этого случая родителей лишили родительских прав, а Полину взяла под опеку местная жительница. В 16 лет девушка завела отношения со своим знакомым 22-летним Максимом, от которого забеременела. Сначала пара много ссорилась, но сейчас отношения улучшились. Также Полина поддерживает хорошие отношения и со свекровью.