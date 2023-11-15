Свердловский депутат Госдумы объяснил, почему солдаты на СВО набирают вес

Свердловский депутат Госдумы Иванов заявил, что солдат на СВО хорошо кормят
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Бойцов на фронте кормят хорошо, но конфет им не хватает (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Солдат российской армии, принимающих участие в спецоперации на Украине, кормят хорошо, некоторые из них даже набирают вес. Они не нуждаются в продуктах, но просят присылать конфеты. Об этом сообщил свердловский депутат Госдумы Максим Иванов в своем telegram-канале.

«Сколько ездим на СВО, общаемся с парнями, все в один голос говорят: еды привозить не надо, еды много, кто-то даже вес набирает. Но в связи с активизацией наших действий на фронте выходы на передок стали чаще и продолжительнее. И вот там пользуются особым спросом конфеты — шоколадные, карамель, ириски», — написал Иванов.

Кроме сладостей, по его словам, также популярны протеиновые батончики, которые мало весят, но при этом калорийны. «Быстро съел, подзарядился и вперед», — объяснил депутат. Он призвал всех, кто собрался отправить на фронт, например, подарки к Новому году, учесть этот момент. «Конфетам [бойцы] будут рады», — уверил Иванов.

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Солдат российской армии, принимающих участие в спецоперации на Украине, кормят хорошо, некоторые из них даже набирают вес. Они не нуждаются в продуктах, но просят присылать конфеты. Об этом сообщил свердловский депутат Госдумы Максим Иванов в своем telegram-канале. «Сколько ездим на СВО, общаемся с парнями, все в один голос говорят: еды привозить не надо, еды много, кто-то даже вес набирает. Но в связи с активизацией наших действий на фронте выходы на передок стали чаще и продолжительнее. И вот там пользуются особым спросом конфеты — шоколадные, карамель, ириски», — написал Иванов. Кроме сладостей, по его словам, также популярны протеиновые батончики, которые мало весят, но при этом калорийны. «Быстро съел, подзарядился и вперед», — объяснил депутат. Он призвал всех, кто собрался отправить на фронт, например, подарки к Новому году, учесть этот момент. «Конфетам [бойцы] будут рады», — уверил Иванов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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