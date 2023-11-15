Свердловский депутат Госдумы объяснил, почему солдаты на СВО набирают вес

Солдат российской армии, принимающих участие в спецоперации на Украине, кормят хорошо, некоторые из них даже набирают вес. Они не нуждаются в продуктах, но просят присылать конфеты. Об этом сообщил свердловский депутат Госдумы Максим Иванов в своем telegram-канале.
«Сколько ездим на СВО, общаемся с парнями, все в один голос говорят: еды привозить не надо, еды много, кто-то даже вес набирает. Но в связи с активизацией наших действий на фронте выходы на передок стали чаще и продолжительнее. И вот там пользуются особым спросом конфеты — шоколадные, карамель, ириски», — написал Иванов.
Кроме сладостей, по его словам, также популярны протеиновые батончики, которые мало весят, но при этом калорийны. «Быстро съел, подзарядился и вперед», — объяснил депутат. Он призвал всех, кто собрался отправить на фронт, например, подарки к Новому году, учесть этот момент. «Конфетам [бойцы] будут рады», — уверил Иванов.
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