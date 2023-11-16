В Екатеринбурге осудят банду вымогателей наркотиков и денег

17 ноября 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

В составе группы было четыре человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге перед судом предстанет банда, которая вымогала деньги, наркотики и угрожала расправой мужчине. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. По версии следствия, трое участников группы 9 марта проникли в квартиру 33-летнего екатеринбуржца, представившись полицейскими. Они стали требовать наркотические вещества, однако у мужчины их не оказалось. Тогда злоумышленники стали требовать деньги. Один из членов банды направил на мужчину пистолет. Под угрозами потерпевший перевел нападавшим 30 тысяч рублей. На следующий день злоумышленники вновь пришли к мужчине. В этот раз их было уже четверо. Они сразу стали избивать жертву. «Его били руками, рукояткой пистолета. В какой-то момент его вытащили на балкон и пригрозили скинуть с 21-го этажа. Затем с него стали требовать 100 тысяч рублей. Он отдал им свой телефон и 40 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. «Силовики задержали банду 19 апреля. Выяснилось, что фигуранты ранее уже были судимы. Организатором группы стал 36-летний мужчина. Уголовное дело было направлено в Железнодорожный суд Екатеринбурга», — пояснили URA.RU в пресс-группе городского УМВД. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

В Екатеринбурге перед судом предстанет банда, которая вымогала деньги, наркотики и угрожала расправой мужчине. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. По версии следствия, трое участников группы 9 марта проникли в квартиру 33-летнего екатеринбуржца, представившись полицейскими. Они стали требовать наркотические вещества, однако у мужчины их не оказалось. Тогда злоумышленники стали требовать деньги. Один из членов банды направил на мужчину пистолет. Под угрозами потерпевший перевел нападавшим 30 тысяч рублей. На следующий день злоумышленники вновь пришли к мужчине. В этот раз их было уже четверо. Они сразу стали избивать жертву. «Его били руками, рукояткой пистолета. В какой-то момент его вытащили на балкон и пригрозили скинуть с 21-го этажа. Затем с него стали требовать 100 тысяч рублей. Он отдал им свой телефон и 40 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. «Силовики задержали банду 19 апреля. Выяснилось, что фигуранты ранее уже были судимы. Организатором группы стал 36-летний мужчина. Уголовное дело было направлено в Железнодорожный суд Екатеринбурга», — пояснили URA.RU в пресс-группе городского УМВД. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.