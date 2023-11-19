Администрация пермского города заплатит горожанам за капремонт

20 ноября 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

В доме капремонт никогда не проводили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Семья из Кунгура (Пермский край) обратились в суд с иском к администрации города. Истцы требовали от мэрии выплатить им по 75 тысяч рублей за несделанный капремонт в их доме, сообщается в решении на сайте Кунгурского городского суда. Требование суд удовлетворил. «Суд решил: взыскать с администрации Кунгурского муниципального округа в пользу Честикова В. В. компенсацию стоимости непроизведенного капитального ремонта в сумме 75333 рублей, взыскать в пользу Честиковой Г. И. 75 333 рублей, взыскать в пользу Честиковой В. В. 75 333,33 рублей», — говорится в решении. Также семьей должны компенсировать затраты на услуги оценщика. В суде истцы пояснили, что дом, в котором они проживали, был признан аварийным, семью из него выселили, и мэрия заплатила ей компенсацию за квартиру. Однако местные жители посчитали, что рыночная цена квартиры могла бы быть выше, если бы в доме проводился капремонт, которого там никогда не делали. Оценщики посчитали, что семья недополучила 226 тысяч рублей, за которыми она обратилась в суд.

Семья из Кунгура (Пермский край) обратились в суд с иском к администрации города. Истцы требовали от мэрии выплатить им по 75 тысяч рублей за несделанный капремонт в их доме, сообщается в решении на сайте Кунгурского городского суда. Требование суд удовлетворил. «Суд решил: взыскать с администрации Кунгурского муниципального округа в пользу Честикова В. В. компенсацию стоимости непроизведенного капитального ремонта в сумме 75333 рублей, взыскать в пользу Честиковой Г. И. 75 333 рублей, взыскать в пользу Честиковой В. В. 75 333,33 рублей», — говорится в решении. Также семьей должны компенсировать затраты на услуги оценщика. В суде истцы пояснили, что дом, в котором они проживали, был признан аварийным, семью из него выселили, и мэрия заплатила ей компенсацию за квартиру. Однако местные жители посчитали, что рыночная цена квартиры могла бы быть выше, если бы в доме проводился капремонт, которого там никогда не делали. Оценщики посчитали, что семья недополучила 226 тысяч рублей, за которыми она обратилась в суд.