В Челябинске на северо-западе трамваи изменят свой маршрут

Движение трамваев временно изменится с 22 часов 17 ноября по 6 утра 18 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 22 часов 17 ноября по 6 утра 18 ноября на северо-западе временно изменится движение трамваев под номерами 14,15,16, 22. Движение будет временно закрыто от Ворошилова до Чичерина, об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Трамваи 14, 15, 16, 22 временно изменят маршруты. С 22 часов 17 ноября до 6 утра 18 ноября закрывается движение трамваев по проспекту Победы от Ворошилова до Чичерина.

Движение будет закрыто из-за ремонта, а именно замены стрелочного перевода в кольце Чичерина. Трамваи перенаправят по следующим направлениям: 14 — Кольцо «Ворошилова» — ЦХП, 15 — Кольцо «Ворошилова» — ЧТЗ, 16 — Кольцо «Ворошилова» — Кирова — Областная больница, 22 — Кольцо «Ворошилова» — Российская — Чистопольская. Во время изменения маршрута рекомендуется использовать альтернативный вид транспорта, а именно автобусы под номерами 9, 18, 31, 64, 71 и троллейбус 12.