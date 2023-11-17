В Кольцово застряли 90 детей из-за задержки рейса «Уральских авиалиний»

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , кольцово, ночной аэропорт
Рейс задерживается из-за позднего прибытия самолета Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово 90 школьников более восьми часов ждут рейс «Уральских авиалиний» в Санкт-Петербург. Об этом рассказал отец ребенка, находящегося в Кольцово.

Изначально вылет лайнера должен был состояться в 11:20. Однако рейс переносили три раза. «В Кольцово сидят 90 детей и плюс сопровождающие. Детский коллектив „Урал“ должен был вылететь на конкурс», — пишет E1.RU, ссылаясь на мужчину. Согласно онлайн-табло, рейс состоится в 21:00.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». Там заявили, что причина задержки — позднее прибытие самолета.

Рейс переносили три раза
Рейс переносили три раза

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово 90 школьников более восьми часов ждут рейс «Уральских авиалиний» в Санкт-Петербург. Об этом рассказал отец ребенка, находящегося в Кольцово. Изначально вылет лайнера должен был состояться в 11:20. Однако рейс переносили три раза. «В Кольцово сидят 90 детей и плюс сопровождающие. Детский коллектив „Урал“ должен был вылететь на конкурс», — пишет E1.RU, ссылаясь на мужчину. Согласно онлайн-табло, рейс состоится в 21:00. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». Там заявили, что причина задержки — позднее прибытие самолета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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