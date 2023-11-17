В Кольцово застряли 90 детей из-за задержки рейса «Уральских авиалиний»

17 ноября 2023 в 20:25 Размер текста - 17 +

Рейс задерживается из-за позднего прибытия самолета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово 90 школьников более восьми часов ждут рейс «Уральских авиалиний» в Санкт-Петербург. Об этом рассказал отец ребенка, находящегося в Кольцово. Изначально вылет лайнера должен был состояться в 11:20. Однако рейс переносили три раза. «В Кольцово сидят 90 детей и плюс сопровождающие. Детский коллектив „Урал“ должен был вылететь на конкурс», — пишет E1.RU, ссылаясь на мужчину. Согласно онлайн-табло, рейс состоится в 21:00. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». Там заявили, что причина задержки — позднее прибытие самолета. Рейс переносили три раза Скрин: сайт Кольцово, онлайн-табло [https://svx.aero/board/]

В екатеринбургском аэропорту Кольцово 90 школьников более восьми часов ждут рейс «Уральских авиалиний» в Санкт-Петербург. Об этом рассказал отец ребенка, находящегося в Кольцово. Изначально вылет лайнера должен был состояться в 11:20. Однако рейс переносили три раза. «В Кольцово сидят 90 детей и плюс сопровождающие. Детский коллектив „Урал“ должен был вылететь на конкурс», — пишет E1.RU, ссылаясь на мужчину. Согласно онлайн-табло, рейс состоится в 21:00. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». Там заявили, что причина задержки — позднее прибытие самолета.