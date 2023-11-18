Байден напугал Си рукопожатием на саммите АТЭС. Видео

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, stock, Джо Байден
Едва дождавшись окончания трансляции, Байден внезапно встал и направился к Си Цзиньпину Фото:

Президент США Джо Байден на пленарном заседании саммита АТЭС удивил председателя КНР Си Цзиньпина внезапным рукопожатием. Едва трансляция закончилась, он подошел к китайскому лидеру и начал здороваться.

«Подойдя сзади, Байден стал жать сидящему Си руку. Судя по выражению лица, он (Си Цзиньпин — прим. URA.RU) был удивлен происходящим», — сообщило издание «Подмосковье сегодня». Видео произошедшего распространилось в telegram-каналах.

Накануне уже происходил похожий инцидент. Тогда Байден напугал главу Индонезии Джоко Видодо, начав здороваться с ним во время групповой фотосессии на полях форума АТЭС в Калифорнии. В социальных сетях появилось видео, где президент США, повернувшись к Видодо, встал боком к нему и, не выказывая никаких эмоций, протянул руку для пожатия. Это произошло во время того, когда фотограф делал снимок.

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Президент США Джо Байден на пленарном заседании саммита АТЭС удивил председателя КНР Си Цзиньпина внезапным рукопожатием. Едва трансляция закончилась, он подошел к китайскому лидеру и начал здороваться. «Подойдя сзади, Байден стал жать сидящему Си руку. Судя по выражению лица, он (Си Цзиньпин — прим. URA.RU) был удивлен происходящим», — сообщило издание «Подмосковье сегодня». Видео произошедшего распространилось в telegram-каналах. Накануне уже происходил похожий инцидент. Тогда Байден напугал главу Индонезии Джоко Видодо, начав здороваться с ним во время групповой фотосессии на полях форума АТЭС в Калифорнии. В социальных сетях появилось видео, где президент США, повернувшись к Видодо, встал боком к нему и, не выказывая никаких эмоций, протянул руку для пожатия. Это произошло во время того, когда фотограф делал снимок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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