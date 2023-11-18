Байден напугал Си рукопожатием на саммите АТЭС. Видео

18 ноября 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Едва дождавшись окончания трансляции, Байден внезапно встал и направился к Си Цзиньпину Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден на пленарном заседании саммита АТЭС удивил председателя КНР Си Цзиньпина внезапным рукопожатием. Едва трансляция закончилась, он подошел к китайскому лидеру и начал здороваться. «Подойдя сзади, Байден стал жать сидящему Си руку. Судя по выражению лица, он (Си Цзиньпин — прим. URA.RU) был удивлен происходящим», — сообщило издание «Подмосковье сегодня». Видео произошедшего распространилось в telegram-каналах. Накануне уже происходил похожий инцидент. Тогда Байден напугал главу Индонезии Джоко Видодо, начав здороваться с ним во время групповой фотосессии на полях форума АТЭС в Калифорнии. В социальных сетях появилось видео, где президент США, повернувшись к Видодо, встал боком к нему и, не выказывая никаких эмоций, протянул руку для пожатия. Это произошло во время того, когда фотограф делал снимок.

Президент США Джо Байден на пленарном заседании саммита АТЭС удивил председателя КНР Си Цзиньпина внезапным рукопожатием. Едва трансляция закончилась, он подошел к китайскому лидеру и начал здороваться. «Подойдя сзади, Байден стал жать сидящему Си руку. Судя по выражению лица, он (Си Цзиньпин — прим. URA.RU) был удивлен происходящим», — сообщило издание «Подмосковье сегодня». Видео произошедшего распространилось в telegram-каналах. Накануне уже происходил похожий инцидент. Тогда Байден напугал главу Индонезии Джоко Видодо, начав здороваться с ним во время групповой фотосессии на полях форума АТЭС в Калифорнии. В социальных сетях появилось видео, где президент США, повернувшись к Видодо, встал боком к нему и, не выказывая никаких эмоций, протянул руку для пожатия. Это произошло во время того, когда фотограф делал снимок.