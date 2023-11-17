В Каменске-Уральском (Свердловская область) волонтеры ищут пропавшую 17 ноября 84-летнюю Римму Серегину, которая нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
«Помогите найти человека! Пропала Серегина Римма Ивановна (84 года) в городе Каменск-Уральский <…> 17 ноября 2023 года вышла из дома и не вернулась. Нуждается в медицинской помощи», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Приметы Риммы Серегиной: рост — 162 сантиметра, короткие темно-русые волосы, глаза серые. Худощавого телосложения. Если вы располагаете информацией о местоположении женщины, то сообщите спасателям по номеру +7 (800) 700-54-52 или +79045472743 (Лариса).
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