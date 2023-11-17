Происшествия В Каменске-Уральском пропала пенсионерка, нуждающаяся в медицинской помощи. Фото 18 ноября 2023 в 22:44 Размер текста - 17 + Пенсионерку Римму Серегину не могут найти с 17 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) волонтеры ищут пропавшую 17 ноября 84-летнюю Римму Серегину, которая нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропала Серегина Римма Ивановна (84 года) в городе Каменск-Уральский <…> 17 ноября 2023 года вышла из дома и не вернулась. Нуждается в медицинской помощи», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы Риммы Серегиной: рост — 162 сантиметра, короткие темно-русые волосы, глаза серые. Худощавого телосложения. Если вы располагаете информацией о местоположении женщины, то сообщите спасателям по номеру +7 (800) 700-54-52 или +79045472743 (Лариса). Фото: группа «ЛизаАлерт» «ВКонтакте» (https://vk.com/wall-67871781_38505) В Каменске-Уральском (Свердловская область) волонтеры ищут пропавшую 17 ноября 84-летнюю Римму Серегину, которая нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропала Серегина Римма Ивановна (84 года) в городе Каменск-Уральский <…> 17 ноября 2023 года вышла из дома и не вернулась. Нуждается в медицинской помощи», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы Риммы Серегиной: рост — 162 сантиметра, короткие темно-русые волосы, глаза серые. Худощавого телосложения. Если вы располагаете информацией о местоположении женщины, то сообщите спасателям по номеру +7 (800) 700-54-52 или +79045472743 (Лариса). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям