17 ноября 2023

В Каменске-Уральском пропала пенсионерка, нуждающаяся в медицинской помощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионерку Римму Серегину не могут найти с 17 ноября Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) волонтеры ищут пропавшую 17 ноября 84-летнюю Римму Серегину, которая нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Пропала Серегина Римма Ивановна (84 года) в городе Каменск-Уральский <…> 17 ноября 2023 года вышла из дома и не вернулась. Нуждается в медицинской помощи», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Приметы Риммы Серегиной: рост — 162 сантиметра, короткие темно-русые волосы, глаза серые. Худощавого телосложения. Если вы располагаете информацией о местоположении женщины, то сообщите спасателям по номеру +7 (800) 700-54-52 или +79045472743 (Лариса).

Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) волонтеры ищут пропавшую 17 ноября 84-летнюю Римму Серегину, которая нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропала Серегина Римма Ивановна (84 года) в городе Каменск-Уральский <…> 17 ноября 2023 года вышла из дома и не вернулась. Нуждается в медицинской помощи», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы Риммы Серегиной: рост — 162 сантиметра, короткие темно-русые волосы, глаза серые. Худощавого телосложения. Если вы располагаете информацией о местоположении женщины, то сообщите спасателям по номеру +7 (800) 700-54-52 или +79045472743 (Лариса).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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