Медведева ждут в Екатеринбурге в конце ноября

Визит зампредседателя Совбеза РФ, лидера «Единой России» Дмитрия Медведева в Екатеринбург предварительно намечен на один из дней с 25 по 27 ноября. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к свердловскому филиалу президентского фонда «Защитники Отечества».
Ожидается, что Медведев как раз его и посетит. Другие пункты программы пока неизвестны — как и точная дата. Представитель филиала «Защитников Отечества» Екатерина Ятнова сказала URA.RU, что не обладает информацией по теме.
О визите Медведева URA.RU сообщило 18 ноября. Если ничего не сорвется, это будет вторая его поездка в регион за год. В марте 2023-го Медведев проводил совещание в Заречном — на базе Белоярской АЭС. Он обсуждал с чиновниками и ядерщиками вопросы безопасности в атомной отрасли в текущей геополитической обстановке. А в октябре 2022-го Медведев прилетал на «Уралвагонзавод» — оценить, как предприятие выполняет гособоронзаказ.
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