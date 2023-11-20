Медведева ждут в Екатеринбурге в конце ноября

20 ноября 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

Официального подтверждения, что Дмитрий Медведев будет в Екатеринбурге, пока нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Визит зампредседателя Совбеза РФ, лидера «Единой России» Дмитрия Медведева в Екатеринбург предварительно намечен на один из дней с 25 по 27 ноября. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к свердловскому филиалу президентского фонда «Защитники Отечества». Ожидается, что Медведев как раз его и посетит. Другие пункты программы пока неизвестны — как и точная дата. Представитель филиала «Защитников Отечества» Екатерина Ятнова сказала URA.RU, что не обладает информацией по теме. Новость по теме Медведева ждут в Свердловской области — второй раз за год О визите Медведева URA.RU сообщило 18 ноября. Если ничего не сорвется, это будет вторая его поездка в регион за год. В марте 2023-го Медведев проводил совещание в Заречном — на базе Белоярской АЭС. Он обсуждал с чиновниками и ядерщиками вопросы безопасности в атомной отрасли в текущей геополитической обстановке. А в октябре 2022-го Медведев прилетал на «Уралвагонзавод» — оценить, как предприятие выполняет гособоронзаказ.

Визит зампредседателя Совбеза РФ, лидера «Единой России» Дмитрия Медведева в Екатеринбург предварительно намечен на один из дней с 25 по 27 ноября. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к свердловскому филиалу президентского фонда «Защитники Отечества». Ожидается, что Медведев как раз его и посетит. Другие пункты программы пока неизвестны — как и точная дата. Представитель филиала «Защитников Отечества» Екатерина Ятнова сказала URA.RU, что не обладает информацией по теме. О визите Медведева URA.RU сообщило 18 ноября. Если ничего не сорвется, это будет вторая его поездка в регион за год. В марте 2023-го Медведев проводил совещание в Заречном — на базе Белоярской АЭС. Он обсуждал с чиновниками и ядерщиками вопросы безопасности в атомной отрасли в текущей геополитической обстановке. А в октябре 2022-го Медведев прилетал на «Уралвагонзавод» — оценить, как предприятие выполняет гособоронзаказ.