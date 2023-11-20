Сотрудников президентского фонда готовят в двух уральских вузах

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Открытие фонда «Защитники Отечества». Челябинск , фонд защитники отечества
Социальных координаторов обучают в РАНХиГС и ТюмГУ Фото:

Координаторов отделений фонда «Защитники Отечества» (создан по инициативе президента РФ Владимира Путина) готовят на базе Уральского института управления — филиала РАНХиГС и Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Об этом сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев.

«Учебные программы достаточно объемные и содержательные, однако они требуют доработки. Особенно в части работы социальных координаторов с органами военной прокуратуры, госпиталями и воинскими частями. Необходимо подключить в качестве экспертов представителей ведомств, чтобы они рассказали, как строится их работа», — сказал Якушев. Его слова URA.RU передала пресс-служба полпреда.

Учебный курс рассчитан на 90 академических часов. За это время координаторов научат оказывать психологическую помощь участникам спецоперации и их близким.

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Координаторов отделений фонда «Защитники Отечества» (создан по инициативе президента РФ Владимира Путина) готовят на базе Уральского института управления — филиала РАНХиГС и Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Об этом сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев. «Учебные программы достаточно объемные и содержательные, однако они требуют доработки. Особенно в части работы социальных координаторов с органами военной прокуратуры, госпиталями и воинскими частями. Необходимо подключить в качестве экспертов представителей ведомств, чтобы они рассказали, как строится их работа», — сказал Якушев. Его слова URA.RU передала пресс-служба полпреда. Учебный курс рассчитан на 90 академических часов. За это время координаторов научат оказывать психологическую помощь участникам спецоперации и их близким.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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