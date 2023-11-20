20 ноября 2023

В челябинском районе подросток на мопеде сбил пешехода. Фото

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Происшествие произошло в темное время суток Фото:

В Аргаяшском районе (Челябинская область) подросток на мопеде наехал на пешехода и травмировал его. Как сообщили в пресс-службе районного отдела полиции, ДТП произошло в темное время суток.

«В Аргаяшском районе подросток, управляя мопедом, сбил пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения», — отметили в полиции.

Происшествие произошло на первом километре автодороги из Новой в Старую Соболеву. Подросток 15 лет нарушил расположение транспортного средства, выехал на встречную полосу и сбил 59-летнего мужчину. Пешеход, нарушая правила дорожного движения, шел по обочине проезжей части попутного направления.

Подросток на мопеде в ходе ДТП травмировал 59-летнего мужчину
Подросток на мопеде в ходе ДТП травмировал 59-летнего мужчину
Фото:

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В Аргаяшском районе (Челябинская область) подросток на мопеде наехал на пешехода и травмировал его. Как сообщили в пресс-службе районного отдела полиции, ДТП произошло в темное время суток. «В Аргаяшском районе подросток, управляя мопедом, сбил пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения», — отметили в полиции. Происшествие произошло на первом километре автодороги из Новой в Старую Соболеву. Подросток 15 лет нарушил расположение транспортного средства, выехал на встречную полосу и сбил 59-летнего мужчину. Пешеход, нарушая правила дорожного движения, шел по обочине проезжей части попутного направления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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