В Аргаяшском районе (Челябинская область) подросток на мопеде наехал на пешехода и травмировал его. Как сообщили в пресс-службе районного отдела полиции, ДТП произошло в темное время суток.
«В Аргаяшском районе подросток, управляя мопедом, сбил пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения», — отметили в полиции.
Происшествие произошло на первом километре автодороги из Новой в Старую Соболеву. Подросток 15 лет нарушил расположение транспортного средства, выехал на встречную полосу и сбил 59-летнего мужчину. Пешеход, нарушая правила дорожного движения, шел по обочине проезжей части попутного направления.
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