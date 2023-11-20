В челябинском районе подросток на мопеде сбил пешехода. Фото

21 ноября 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

Происшествие произошло в темное время суток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Аргаяшском районе (Челябинская область) подросток на мопеде наехал на пешехода и травмировал его. Как сообщили в пресс-службе районного отдела полиции, ДТП произошло в темное время суток. «В Аргаяшском районе подросток, управляя мопедом, сбил пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения», — отметили в полиции. Происшествие произошло на первом километре автодороги из Новой в Старую Соболеву. Подросток 15 лет нарушил расположение транспортного средства, выехал на встречную полосу и сбил 59-летнего мужчину. Пешеход, нарушая правила дорожного движения, шел по обочине проезжей части попутного направления. Подросток на мопеде в ходе ДТП травмировал 59-летнего мужчину Фото: пресс-служба отдела полиции Аргаяшского района

В Аргаяшском районе (Челябинская область) подросток на мопеде наехал на пешехода и травмировал его. Как сообщили в пресс-службе районного отдела полиции, ДТП произошло в темное время суток. «В Аргаяшском районе подросток, управляя мопедом, сбил пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения», — отметили в полиции. Происшествие произошло на первом километре автодороги из Новой в Старую Соболеву. Подросток 15 лет нарушил расположение транспортного средства, выехал на встречную полосу и сбил 59-летнего мужчину. Пешеход, нарушая правила дорожного движения, шел по обочине проезжей части попутного направления.