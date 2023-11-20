Суд простил пермяка, хранившего дома боеприпасы

21 ноября 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Патроны охотник хранил после продажи ружья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Краснокамске Пермского края суд прекратил уголовное преследование мужчины, у которого полицейские нашли патроны. Подсудимый ранее легально владел охотничьим ружьем и травматическим пистолетом. Оружие он продал, а патроны остались в сейфе. Как пояснили в суде, уголовное дело о незаконном хранении взрывчатых веществ прекратили «в связи с деятельным раскаянием». «В связи с тем, что мужчина 1963 года рождения впервые совершил преступление средней тяжести, является несудимым, имеет исключительно положительную репутацию и ведомственные награды, пользуется заслуженным уважением соседей, работает, несмотря на наличие хронических заболеваний, уголовное дело было прекращено в связи с деятельным раскаянием», — говорится на сайте Краснокамского городского суда. Постановление пока не вступило в законную силу. По ч.1 ст. 222 УК РФ бывшему охотнику грозило от шести до восьми лет лишения свободы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Гайнском округе пенсионер выменял грибы на порох. За это его приговорили к условному сроку заключения. С 2019 года в Прикамье действует программа, по которой жители могут сдать в полицию оружие и боеприпасы, получив за это деньги.

В Краснокамске Пермского края суд прекратил уголовное преследование мужчины, у которого полицейские нашли патроны. Подсудимый ранее легально владел охотничьим ружьем и травматическим пистолетом. Оружие он продал, а патроны остались в сейфе. Как пояснили в суде, уголовное дело о незаконном хранении взрывчатых веществ прекратили «в связи с деятельным раскаянием». «В связи с тем, что мужчина 1963 года рождения впервые совершил преступление средней тяжести, является несудимым, имеет исключительно положительную репутацию и ведомственные награды, пользуется заслуженным уважением соседей, работает, несмотря на наличие хронических заболеваний, уголовное дело было прекращено в связи с деятельным раскаянием», — говорится на сайте Краснокамского городского суда. Постановление пока не вступило в законную силу. По ч.1 ст. 222 УК РФ бывшему охотнику грозило от шести до восьми лет лишения свободы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Гайнском округе пенсионер выменял грибы на порох. За это его приговорили к условному сроку заключения. С 2019 года в Прикамье действует программа, по которой жители могут сдать в полицию оружие и боеприпасы, получив за это деньги.