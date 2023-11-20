20 ноября 2023

Суд простил пермяка, хранившего дома боеприпасы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Порох. Охота. Челябинск., патрон, капсюль, гильза
Патроны охотник хранил после продажи ружья Фото:

В Краснокамске Пермского края суд прекратил уголовное преследование мужчины, у которого полицейские нашли патроны. Подсудимый ранее легально владел охотничьим ружьем и травматическим пистолетом. Оружие он продал, а патроны остались в сейфе. Как пояснили в суде, уголовное дело о незаконном хранении взрывчатых веществ прекратили «в связи с деятельным раскаянием».

«В связи с тем, что мужчина 1963 года рождения впервые совершил преступление средней тяжести, является несудимым, имеет исключительно положительную репутацию и ведомственные награды, пользуется заслуженным уважением соседей, работает, несмотря на наличие хронических заболеваний, уголовное дело было прекращено в связи с деятельным раскаянием», — говорится на сайте Краснокамского городского суда. Постановление пока не вступило в законную силу.

По ч.1 ст. 222 УК РФ бывшему охотнику грозило от шести до восьми лет лишения свободы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Гайнском округе пенсионер выменял грибы на порох. За это его приговорили к условному сроку заключения. С 2019 года в Прикамье действует программа, по которой жители могут сдать в полицию оружие и боеприпасы, получив за это деньги.

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В Краснокамске Пермского края суд прекратил уголовное преследование мужчины, у которого полицейские нашли патроны. Подсудимый ранее легально владел охотничьим ружьем и травматическим пистолетом. Оружие он продал, а патроны остались в сейфе. Как пояснили в суде, уголовное дело о незаконном хранении взрывчатых веществ прекратили «в связи с деятельным раскаянием». «В связи с тем, что мужчина 1963 года рождения впервые совершил преступление средней тяжести, является несудимым, имеет исключительно положительную репутацию и ведомственные награды, пользуется заслуженным уважением соседей, работает, несмотря на наличие хронических заболеваний, уголовное дело было прекращено в связи с деятельным раскаянием», — говорится на сайте Краснокамского городского суда. Постановление пока не вступило в законную силу. По ч.1 ст. 222 УК РФ бывшему охотнику грозило от шести до восьми лет лишения свободы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Гайнском округе пенсионер выменял грибы на порох. За это его приговорили к условному сроку заключения. С 2019 года в Прикамье действует программа, по которой жители могут сдать в полицию оружие и боеприпасы, получив за это деньги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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