В Екатеринбурге озвучили главные запросы российских мэров

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Организаторы продолжают подводить итоги форума, прошедшего в середине ноября
Организаторы продолжают подводить итоги форума, прошедшего в середине ноября Фото:

По итогам екатеринбургского форума «Города России-2030», на который съехались политики, чиновники и эксперты со всей страны, были озвучены как минимум шесть запросов, реально волнующих мэров. К примеру, о закреплении на законодательном уровне понятия «агломерация» (с равными правами для всех участников таких межмуниципальных объединений), рассказали URA.RU в оргкомитете.

Форум проходил 16—17 ноября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» — в седьмой раз. Его по ВКС открывал помощник президента РФ Игорь Левитин, а посетили главы комитетов Госдумы Павел Крашенинников и Алексей Диденко, сенаторы, аудитор Счетной палаты РФ Наталья Трунова, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, профессор МГУ Наталья Зубаревич — один из ведущих регионалистов, замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, губернатор Свердловской области Евгений Куйващев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, замгендиректора АНО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Андрей Железняков, гендиректор «Агентства развития профессионального мастерства» Роберт Уразов. Всего было больше 370 спикеров.

На стратегической сессии и панельных дискуссиях, помимо агломераций, обсуждали необходимость обеспечить согласованную работу федеральных, региональных и муниципальных органов власти, проработать механизмы привлечения молодых чиновников в горадминистрации, а школьников (в будущем) — на производства. Также из идей — развивать городские электрички и трамвайное движение, создавать особые экономические зоны вокруг транспортно-логистических центров.

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По итогам екатеринбургского форума «Города России-2030», на который съехались политики, чиновники и эксперты со всей страны, были озвучены как минимум шесть запросов, реально волнующих мэров. К примеру, о закреплении на законодательном уровне понятия «агломерация» (с равными правами для всех участников таких межмуниципальных объединений), рассказали URA.RU в оргкомитете. Форум проходил 16—17 ноября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» — в седьмой раз. Его по ВКС открывал помощник президента РФ Игорь Левитин, а посетили главы комитетов Госдумы Павел Крашенинников и Алексей Диденко, сенаторы, аудитор Счетной палаты РФ Наталья Трунова, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, профессор МГУ Наталья Зубаревич — один из ведущих регионалистов, замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, губернатор Свердловской области Евгений Куйващев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, замгендиректора АНО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Андрей Железняков, гендиректор «Агентства развития профессионального мастерства» Роберт Уразов. Всего было больше 370 спикеров. На стратегической сессии и панельных дискуссиях, помимо агломераций, обсуждали необходимость обеспечить согласованную работу федеральных, региональных и муниципальных органов власти, проработать механизмы привлечения молодых чиновников в горадминистрации, а школьников (в будущем) — на производства. Также из идей — развивать городские электрички и трамвайное движение, создавать особые экономические зоны вокруг транспортно-логистических центров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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