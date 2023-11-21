В Екатеринбурге озвучили главные запросы российских мэров

21 ноября 2023 в 21:20 Размер текста - 17 +

Организаторы продолжают подводить итоги форума, прошедшего в середине ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По итогам екатеринбургского форума «Города России-2030», на который съехались политики, чиновники и эксперты со всей страны, были озвучены как минимум шесть запросов, реально волнующих мэров. К примеру, о закреплении на законодательном уровне понятия «агломерация» (с равными правами для всех участников таких межмуниципальных объединений), рассказали URA.RU в оргкомитете. Форум проходил 16—17 ноября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» — в седьмой раз. Его по ВКС открывал помощник президента РФ Игорь Левитин, а посетили главы комитетов Госдумы Павел Крашенинников и Алексей Диденко, сенаторы, аудитор Счетной палаты РФ Наталья Трунова, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, профессор МГУ Наталья Зубаревич — один из ведущих регионалистов, замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, губернатор Свердловской области Евгений Куйващев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, замгендиректора АНО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Андрей Железняков, гендиректор «Агентства развития профессионального мастерства» Роберт Уразов. Всего было больше 370 спикеров. На стратегической сессии и панельных дискуссиях, помимо агломераций, обсуждали необходимость обеспечить согласованную работу федеральных, региональных и муниципальных органов власти, проработать механизмы привлечения молодых чиновников в горадминистрации, а школьников (в будущем) — на производства. Также из идей — развивать городские электрички и трамвайное движение, создавать особые экономические зоны вокруг транспортно-логистических центров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По итогам екатеринбургского форума «Города России-2030», на который съехались политики, чиновники и эксперты со всей страны, были озвучены как минимум шесть запросов, реально волнующих мэров. К примеру, о закреплении на законодательном уровне понятия «агломерация» (с равными правами для всех участников таких межмуниципальных объединений), рассказали URA.RU в оргкомитете. Форум проходил 16—17 ноября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» — в седьмой раз. Его по ВКС открывал помощник президента РФ Игорь Левитин, а посетили главы комитетов Госдумы Павел Крашенинников и Алексей Диденко, сенаторы, аудитор Счетной палаты РФ Наталья Трунова, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, профессор МГУ Наталья Зубаревич — один из ведущих регионалистов, замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, губернатор Свердловской области Евгений Куйващев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, замгендиректора АНО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Андрей Железняков, гендиректор «Агентства развития профессионального мастерства» Роберт Уразов. Всего было больше 370 спикеров. На стратегической сессии и панельных дискуссиях, помимо агломераций, обсуждали необходимость обеспечить согласованную работу федеральных, региональных и муниципальных органов власти, проработать механизмы привлечения молодых чиновников в горадминистрации, а школьников (в будущем) — на производства. Также из идей — развивать городские электрички и трамвайное движение, создавать особые экономические зоны вокруг транспортно-логистических центров.