21 ноября 2023

Свердловчане обокрали приемную «Единой России»

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителей первоуральска, обокравших приемную «Единой России», приговорили к исправительным работам Фото:

Жители Первоуральска (Свердловская область) Анастасия Суетина и Сергей Курт обокрали приемную «Единой России», попав под уголовную статью. Об этом URA.RU рассказали в Первоуральском городском суде.

«Суетиной за одну кражу назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов. Курт за несколько краж получил наказание в виде исправительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства на срок один год восемь месяцев», — заявили в суде.

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Жители Первоуральска (Свердловская область) Анастасия Суетина и Сергей Курт обокрали приемную «Единой России», попав под уголовную статью. Об этом URA.RU рассказали в Первоуральском городском суде. «Суетиной за одну кражу назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов. Курт за несколько краж получил наказание в виде исправительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства на срок один год восемь месяцев», — заявили в суде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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