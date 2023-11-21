Свердловчане обокрали приемную «Единой России»

Жителей первоуральска, обокравших приемную «Единой России», приговорили к исправительным работам
Жители Первоуральска (Свердловская область) Анастасия Суетина и Сергей Курт обокрали приемную «Единой России», попав под уголовную статью. Об этом URA.RU рассказали в Первоуральском городском суде.
«Суетиной за одну кражу назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов. Курт за несколько краж получил наказание в виде исправительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства на срок один год восемь месяцев», — заявили в суде.
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