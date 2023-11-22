В Екатеринбурге образовалась пробка из-за ДТП

В результате ДТП в Екатеринбурге образовалась автомобильная пробка (архивное фото)
В Екатеринбурге на улице Вильгельма де Генина—Академика Вонсовского произошло крупное ДТП, в результате которого образовалась пробка. Информация об этом появилась в соцсетях.
«По словам очевидцев, автомобили заняли две полосы. На дороге скапливается пробка», — пишет telegram-канал E1.RU.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.
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