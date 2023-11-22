22 ноября 2023

В Екатеринбурге образовалась пробка из-за ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы в Екатеринбурге , пробка, автомобили, холод
В результате ДТП в Екатеринбурге образовалась автомобильная пробка (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Вильгельма де Генина—Академика Вонсовского произошло крупное ДТП, в результате которого образовалась пробка. Информация об этом появилась в соцсетях.

«По словам очевидцев, автомобили заняли две полосы. На дороге скапливается пробка», — пишет telegram-канал E1.RU.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Екатеринбурге на улице Вильгельма де Генина—Академика Вонсовского произошло крупное ДТП, в результате которого образовалась пробка. Информация об этом появилась в соцсетях. «По словам очевидцев, автомобили заняли две полосы. На дороге скапливается пробка», — пишет telegram-канал E1.RU. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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