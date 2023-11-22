В Екатеринбурге образовалась пробка из-за ДТП

23 ноября 2023 в 07:30 Размер текста - 17 +

В результате ДТП в Екатеринбурге образовалась автомобильная пробка (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на улице Вильгельма де Генина—Академика Вонсовского произошло крупное ДТП, в результате которого образовалась пробка. Информация об этом появилась в соцсетях. «По словам очевидцев, автомобили заняли две полосы. На дороге скапливается пробка», — пишет telegram-канал E1.RU. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.

В Екатеринбурге на улице Вильгельма де Генина—Академика Вонсовского произошло крупное ДТП, в результате которого образовалась пробка. Информация об этом появилась в соцсетях. «По словам очевидцев, автомобили заняли две полосы. На дороге скапливается пробка», — пишет telegram-канал E1.RU. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.