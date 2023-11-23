Дерипаска назвал ситуацию с доходами бюджета РФ в 2024 году «ударом попы об лед»

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ПМЭФ-2021. Первый день, Дерипаска, Титов, Татулова. Санкт-Петербург, дерипаска олег
Дерипаска предупредил о возможном снижении доходов бюджета на 12 трлн рублей Фото:

Ситуация с доходами бюджета России в 2024 году будет выглядеть, «как удар попы об лед». Об этом заявил миллиардер Олег Дерипаска. По его мнению, уже в следующем году бюджет может недополучить 10—12 трлн руб.

«Продолжается то, что в мире называется „мягкая посадка“ (soft landing), цены на все биржевые товары снижаются. А у нас при рекордном сборе налогов в этом году в 46 трлн руб. уже в следующем ситуация с доходами будет выглядеть, как удар попы об лед…» — написал Дерипаска в своем telegram-канале.

По мнению предпринимателя, российский бюджет в следующем году может недосчитаться 10—12 трлн руб. Причинами Дерипаска назвал «задавленный экономический рост и самодурство госкапитализма, повышающего цены на все свои продукты и услуги, тянущего из бюджета дотации и субсидии». Бизнесмен считает, что выходом из этой ситуации могут стать только серьезные экономические изменения.

Ранее Счетная палата сообщила, что доля нефтегазовых доходов в России снизились на 15 процентных пунктов и составила 28,3% от всех поступлений. По итогу вклад со стороны нефтегазовых компаний в российский бюджет достиг минимума с 2007 года.

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Ситуация с доходами бюджета России в 2024 году будет выглядеть, «как удар попы об лед». Об этом заявил миллиардер Олег Дерипаска. По его мнению, уже в следующем году бюджет может недополучить 10—12 трлн руб. «Продолжается то, что в мире называется „мягкая посадка“ (soft landing), цены на все биржевые товары снижаются. А у нас при рекордном сборе налогов в этом году в 46 трлн руб. уже в следующем ситуация с доходами будет выглядеть, как удар попы об лед…» — написал Дерипаска в своем telegram-канале. По мнению предпринимателя, российский бюджет в следующем году может недосчитаться 10—12 трлн руб. Причинами Дерипаска назвал «задавленный экономический рост и самодурство госкапитализма, повышающего цены на все свои продукты и услуги, тянущего из бюджета дотации и субсидии». Бизнесмен считает, что выходом из этой ситуации могут стать только серьезные экономические изменения. Ранее Счетная палата сообщила, что доля нефтегазовых доходов в России снизились на 15 процентных пунктов и составила 28,3% от всех поступлений. По итогу вклад со стороны нефтегазовых компаний в российский бюджет достиг минимума с 2007 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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