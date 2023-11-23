В Челябинскую область запретили ввоз партии фруктов из-за ошибки в документах

23 ноября 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

Из-за отсутствия перца в сертификате весь груз, включая фрукты, вернули в Казахстан Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинскую область запретили ввоз 19,25 тонны фруктов из Республики Казахстан из-за ошибки в документах. Перевозчик забыл указать в сертификате две тонны перца, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На пункте „Бугристое“ (Троицк, Челябинская область) был запрещен ввоз 21,25 тонны овощей и фруктов из Казахстана — из них две тонны сладких перцев. Причиной стал неверно оформленный фитосанитарный сертификат. Из-за того, что в нем отсутствовали данные о перце, он признан недействительным», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. В грузе находились десять тонн мандаринов, шесть тонн груш, три тонны винограда, 250 килограммов имбиря и две тонны перца. В отношении перевозчика возбудили дело по статье 10.2 КоАП РФ (Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции). Его оштрафовали, а машину вернули обратно в Казахстан.

В Челябинскую область запретили ввоз 19,25 тонны фруктов из Республики Казахстан из-за ошибки в документах. Перевозчик забыл указать в сертификате две тонны перца, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На пункте „Бугристое“ (Троицк, Челябинская область) был запрещен ввоз 21,25 тонны овощей и фруктов из Казахстана — из них две тонны сладких перцев. Причиной стал неверно оформленный фитосанитарный сертификат. Из-за того, что в нем отсутствовали данные о перце, он признан недействительным», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. В грузе находились десять тонн мандаринов, шесть тонн груш, три тонны винограда, 250 килограммов имбиря и две тонны перца. В отношении перевозчика возбудили дело по статье 10.2 КоАП РФ (Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции). Его оштрафовали, а машину вернули обратно в Казахстан.