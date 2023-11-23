23 ноября 2023

DR: вернувшиеся с Украины наемники не получат помощи от властей Дании

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Власти дании не против отправлять на Украину добровольцев, но помощь им оказывать не будут Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

DR: вернувшиеся с Украины наемники не получат помощи от властей Дании

Датские наемники, занявшие сторону Украины не получат поддержку от властей страны. Об этом заявила обозреватель Нанна Нербю Хансе.

«После начала спецоперации России на Украине премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о праве граждан страны отправиться в зону военных действия добровольцами. Однако «помощи от властей по возвращении тоже ждать не приходится», — отметила Хансе в эфире в эфире радио DR.

Власти Дании готовились поставить ВСУ вооружения на 522,6 $ млн — сообщало RT. В комплект входятт танки, боевые машины пехоты, артиллерийские боеприпасы, беспилотники и стрелковое оружие.

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DR: вернувшиеся с Украины наемники не получат помощи от властей Дании Датские наемники, занявшие сторону Украины не получат поддержку от властей страны. Об этом заявила обозреватель Нанна Нербю Хансе. «После начала спецоперации России на Украине премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о праве граждан страны отправиться в зону военных действия добровольцами. Однако «помощи от властей по возвращении тоже ждать не приходится», — отметила Хансе в эфире в эфире радио DR. Власти Дании готовились поставить ВСУ вооружения на 522,6 $ млн — сообщало RT. В комплект входятт танки, боевые машины пехоты, артиллерийские боеприпасы, беспилотники и стрелковое оружие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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