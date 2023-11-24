«Сима-Ленд» взял под опеку львиный прайд, живущий в зоопарке Екатеринбурга. Видео

24 ноября 2023 в 17:48 Размер текста - 17 +

«Сима-Ленд» будет опекать львиную семью Фото: Анна Майорова © URA.RU Сотрудники компании «Сима-Ленд» взяли под свою опеку двух львов, которые живут в зоопарке Екатеринбурга. Программа опеки над животными — это личный вклад каждого в дело сохранения биоразнообразия Земли и развития зоопарков, а «Сима-Ленд» трепетно относится ко львам. Компания установила статую огромного льва на месте строительства своей новой штаб-квартиры и жилого района. «Эрни — лев и глава семьи. Эмма — львица, а Мира — их детеныш! Каждый их день наполнен любовью и лаской, которую им предоставляют заботливые сотрудники зоопарка. Обязательно приходите в гости к нашей пушистой семье и подарите им свои улыбки», — рассказали в «Сима-Ленде». На сегодняшний день в зоопарке Екатеринбурга содержится 949 питомцев. Любой человек или копания могут взять опекунство над животным. Для этого необходимо обратиться к руководству учреждения.

Сотрудники компании «Сима-Ленд» взяли под свою опеку двух львов, которые живут в зоопарке Екатеринбурга. Программа опеки над животными — это личный вклад каждого в дело сохранения биоразнообразия Земли и развития зоопарков, а «Сима-Ленд» трепетно относится ко львам. Компания установила статую огромного льва на месте строительства своей новой штаб-квартиры и жилого района. «Эрни — лев и глава семьи. Эмма — львица, а Мира — их детеныш! Каждый их день наполнен любовью и лаской, которую им предоставляют заботливые сотрудники зоопарка. Обязательно приходите в гости к нашей пушистой семье и подарите им свои улыбки», — рассказали в «Сима-Ленде». На сегодняшний день в зоопарке Екатеринбурга содержится 949 питомцев. Любой человек или копания могут взять опекунство над животным. Для этого необходимо обратиться к руководству учреждения.