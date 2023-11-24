«Сима-Ленд» взял под опеку львиный прайд, живущий в зоопарке Екатеринбурга. Видео

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Екатеринбургский зоопарк , лев, зоопарк
«Сима-Ленд» будет опекать львиную семью Фото:

Сотрудники компании «Сима-Ленд» взяли под свою опеку двух львов, которые живут в зоопарке Екатеринбурга. Программа опеки над животными — это личный вклад каждого в дело сохранения биоразнообразия Земли и развития зоопарков, а «Сима-Ленд» трепетно относится ко львам. Компания установила статую огромного льва на месте строительства своей новой штаб-квартиры и жилого района.

«Эрни — лев и глава семьи. Эмма — львица, а Мира — их детеныш! Каждый их день наполнен любовью и лаской, которую им предоставляют заботливые сотрудники зоопарка. Обязательно приходите в гости к нашей пушистой семье и подарите им свои улыбки», — рассказали в «Сима-Ленде».

На сегодняшний день в зоопарке Екатеринбурга содержится 949 питомцев. Любой человек или копания могут взять опекунство над животным. Для этого необходимо обратиться к руководству учреждения.

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Сотрудники компании «Сима-Ленд» взяли под свою опеку двух львов, которые живут в зоопарке Екатеринбурга. Программа опеки над животными — это личный вклад каждого в дело сохранения биоразнообразия Земли и развития зоопарков, а «Сима-Ленд» трепетно относится ко львам. Компания установила статую огромного льва на месте строительства своей новой штаб-квартиры и жилого района. «Эрни — лев и глава семьи. Эмма — львица, а Мира — их детеныш! Каждый их день наполнен любовью и лаской, которую им предоставляют заботливые сотрудники зоопарка. Обязательно приходите в гости к нашей пушистой семье и подарите им свои улыбки», — рассказали в «Сима-Ленде». На сегодняшний день в зоопарке Екатеринбурга содержится 949 питомцев. Любой человек или копания могут взять опекунство над животным. Для этого необходимо обратиться к руководству учреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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