Из-за ДТП движение транспорта затруднено
В екатеринбургском районе Уралмаш автомобиль Nissan врезался в трамвай, из-за чего образовалась пробка. Об этом рассказал очевидец ДТП.
«На Машиностроителей авто влетело в трамвай. Движение затруднено в районе трамвайного кольца», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга» со ссылкой на очевидца происшествия. Судя по видео, водитель Nissan не уступил дорогу общественному транспорту.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ОГИБДД по Екатеринбургу. «В дежурную часть информация не поступала. Если что-то изменится, сообщим позже», — отметили в ведомстве.
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