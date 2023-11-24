24 ноября 2023

В Екатеринбурге легковушка протаранила трамвай. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Весенняя оттепель и грязь на улицах. Екатеринбург, рельс, трамвайные пути, трамвай
Из-за ДТП движение транспорта затруднено Фото:

В екатеринбургском районе Уралмаш автомобиль Nissan врезался в трамвай, из-за чего образовалась пробка. Об этом рассказал очевидец ДТП.

«На Машиностроителей авто влетело в трамвай. Движение затруднено в районе трамвайного кольца», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга» со ссылкой на очевидца происшествия. Судя по видео, водитель Nissan не уступил дорогу общественному транспорту.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ОГИБДД по Екатеринбургу. «В дежурную часть информация не поступала. Если что-то изменится, сообщим позже», — отметили в ведомстве.

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В екатеринбургском районе Уралмаш автомобиль Nissan врезался в трамвай, из-за чего образовалась пробка. Об этом рассказал очевидец ДТП. «На Машиностроителей авто влетело в трамвай. Движение затруднено в районе трамвайного кольца», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга» со ссылкой на очевидца происшествия. Судя по видео, водитель Nissan не уступил дорогу общественному транспорту. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ОГИБДД по Екатеринбургу. «В дежурную часть информация не поступала. Если что-то изменится, сообщим позже», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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