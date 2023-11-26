Свердловчане застряли в Сочи из-за непогоды

«Аэрофлот» задержал рейсы до Екатеринбурга из-за урагана в Сочи

27 ноября 2023 в 02:20 Размер текста - 17 +

Рейс Сочи-Екатеринбург авиакомпании «Аэрофлот» задержан Фото: Владимир Андреев © URA.RU Рейсы «Аэрофлота» из Сочи до Екатеринбурга и наоборот задержаны из-за урагана. Информация об этом появилась на сайте авиакомпании. «Задерживаются на вылет рейсы за 26 ноября: SU2960 Сочи — Екатеринбург и SU2961 Екатеринбург — Сочи», — указано на сайте. Отмечается, что на время ожидания пассажирам организовали размещение в гостинице. На онлайн-табло «Аэрофлота» указано, что вылет воздушного судна Airbus A320 из Сочи в Екатеринбург должен был состояться в 23:50, но время было перенесено на 02:00. Вылет самолета из Екатеринбурга в Сочи тоже задержан. Вылет из Кольцово планировался в 7:25, но был задержан до 08:45. На побережье Крыма и Кубани 26 ноября обрушился ураган. Ветер достигал 40 метров в секунду, власти начали эвакуацию жителей. Из-за непогоды самолеты не могли сесть в аэропорту Сочи, поэтому им пришлось кружить над Черным морем. Скрин: онлайн-табло авиакомпании «Аэрофлот», https://flights.aeroflot.ru/ru-ru/onlineboard/route/SVX-AER-20231127 Скрин: онлайн-табло авиакомпании «Аэрофлот», https://flights.aeroflot.ru/ru-ru/onlineboard/route/AER-SVX-20231126

Рейсы «Аэрофлота» из Сочи до Екатеринбурга и наоборот задержаны из-за урагана. Информация об этом появилась на сайте авиакомпании. «Задерживаются на вылет рейсы за 26 ноября: SU2960 Сочи — Екатеринбург и SU2961 Екатеринбург — Сочи», — указано на сайте. Отмечается, что на время ожидания пассажирам организовали размещение в гостинице. На онлайн-табло «Аэрофлота» указано, что вылет воздушного судна Airbus A320 из Сочи в Екатеринбург должен был состояться в 23:50, но время было перенесено на 02:00. Вылет самолета из Екатеринбурга в Сочи тоже задержан. Вылет из Кольцово планировался в 7:25, но был задержан до 08:45. На побережье Крыма и Кубани 26 ноября обрушился ураган. Ветер достигал 40 метров в секунду, власти начали эвакуацию жителей. Из-за непогоды самолеты не могли сесть в аэропорту Сочи, поэтому им пришлось кружить над Черным морем.