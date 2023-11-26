26 ноября 2023
25 ноября 2023

Свердловчане застряли в Сочи из-за непогоды

«Аэрофлот» задержал рейсы до Екатеринбурга из-за урагана в Сочи
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Шереметьево, терминал "B". Москва, аэропорт, аэрофлот, аэродром, шереметьево, отдых, самолет, туризм, путешествие, терминал B, перелет, терминал б
Рейс Сочи-Екатеринбург авиакомпании «Аэрофлот» задержан Фото:

Рейсы «Аэрофлота» из Сочи до Екатеринбурга и наоборот задержаны из-за урагана. Информация об этом появилась на сайте авиакомпании.

«Задерживаются на вылет рейсы за 26 ноября: SU2960 Сочи — Екатеринбург и SU2961 Екатеринбург — Сочи», — указано на сайте. Отмечается, что на время ожидания пассажирам организовали размещение в гостинице.

На онлайн-табло «Аэрофлота» указано, что вылет воздушного судна Airbus A320 из Сочи в Екатеринбург должен был состояться в 23:50, но время было перенесено на 02:00. Вылет самолета из Екатеринбурга в Сочи тоже задержан. Вылет из Кольцово планировался в 7:25, но был задержан до 08:45.

На побережье Крыма и Кубани 26 ноября обрушился ураган. Ветер достигал 40 метров в секунду, власти начали эвакуацию жителей. Из-за непогоды самолеты не могли сесть в аэропорту Сочи, поэтому им пришлось кружить над Черным морем.

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Рейсы «Аэрофлота» из Сочи до Екатеринбурга и наоборот задержаны из-за урагана. Информация об этом появилась на сайте авиакомпании. «Задерживаются на вылет рейсы за 26 ноября: SU2960 Сочи — Екатеринбург и SU2961 Екатеринбург — Сочи», — указано на сайте. Отмечается, что на время ожидания пассажирам организовали размещение в гостинице. На онлайн-табло «Аэрофлота» указано, что вылет воздушного судна Airbus A320 из Сочи в Екатеринбург должен был состояться в 23:50, но время было перенесено на 02:00. Вылет самолета из Екатеринбурга в Сочи тоже задержан. Вылет из Кольцово планировался в 7:25, но был задержан до 08:45. На побережье Крыма и Кубани 26 ноября обрушился ураган. Ветер достигал 40 метров в секунду, власти начали эвакуацию жителей. Из-за непогоды самолеты не могли сесть в аэропорту Сочи, поэтому им пришлось кружить над Черным морем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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