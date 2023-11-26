26 ноября 2023

После падения ребенка в колодец в Копейске нашли еще 34 открытых люка

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган., асфальт, улица станционная, проезд затруднен, люк канализации, обрушение асфальта, яма в дороге
В Копейске нашли открытые люки водоснабжения, канализации и ливневки Фото:

После падения ребенка в колодец в Копейске (Челябинская область) выявлено еще 34 открытых люка. Об этом 27 ноября на аппаратном совещании при мэре сообщила начальник управления городского хозяйства Марина Яхина.

«„Городская служба заказчика“ выявила два открытых колодца ливневой канализации, МУП „Копейские системы водоснабжения и водоотведения“ закрыло 21 колодец системы водоснабжения. Еще 11 открытых люков неэксплуатируемых колодцев были выявлены на территории расселенных ветхоаварийных домов», — сообщила Яхина.

Мэрия занялась проблемой после того, как 15 ноября в пятиметровый колодец провалился 11-летний мальчик в копейском поселке Потанино. Доклад о падении ребенка в колодец затребовал председатель СКР Александр Бастрыкин. По словам начальника управления городского хозяйства местной администрации, по состоянию на 27 ноября все 34 выявленных незакрытых колодца закрыты либо засыпаны.

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После падения ребенка в колодец в Копейске (Челябинская область) выявлено еще 34 открытых люка. Об этом 27 ноября на аппаратном совещании при мэре сообщила начальник управления городского хозяйства Марина Яхина. «„Городская служба заказчика“ выявила два открытых колодца ливневой канализации, МУП „Копейские системы водоснабжения и водоотведения“ закрыло 21 колодец системы водоснабжения. Еще 11 открытых люков неэксплуатируемых колодцев были выявлены на территории расселенных ветхоаварийных домов», — сообщила Яхина. Мэрия занялась проблемой после того, как 15 ноября в пятиметровый колодец провалился 11-летний мальчик в копейском поселке Потанино. Доклад о падении ребенка в колодец затребовал председатель СКР Александр Бастрыкин. По словам начальника управления городского хозяйства местной администрации, по состоянию на 27 ноября все 34 выявленных незакрытых колодца закрыты либо засыпаны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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