Преподаватели крупнейшего вуза в Пермском крае будут получать больше

27 ноября 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

Оклады сотрудников ПНИПУ выросли с 1 октября Фото: ПНИПУ © URA.RU В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ), который является крупнейшим вузом в крае, с 1 октября повысили оклады преподавателям и сотрудникам. Изменения внесены в положение об оплате труда работников университета и опубликованы на сайте ПНИПУ. «Принять приложение №1 „Перечень должностных окладов“ Положения об оплате труда работников Пермского национального исследовательского политехнического университета в новой редакции», — говорится в документе. Самые низкие оклады — 17400 рублей — установлены для работников учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала. Оклады профессорско-преподавательского состава начинаются от 30800 рублей (ассистент без степени), а старшего преподавателя без степени — 33935 рублей. Оклад декана, кандидата наук составил 68750 рублей. Прежние оклады были установлены в вузе в марте текущего года. Так, оклад ассистента без степени составлял 28000 рублей, а декана — 62500 рублей. За наличие почетных званий, правительственных наград, имеющих непосредственное отношение к деятельности университета, сотрудникам полагаются стимулирующие выплаты в размере 20% к окладу. Ранее URA.RU рассказывало, что должностные оклады повысило своим сотрудникам и педагогам руководство Пермского государственного национального исследовательского университета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ), который является крупнейшим вузом в крае, с 1 октября повысили оклады преподавателям и сотрудникам. Изменения внесены в положение об оплате труда работников университета и опубликованы на сайте ПНИПУ. «Принять приложение №1 „Перечень должностных окладов“ Положения об оплате труда работников Пермского национального исследовательского политехнического университета в новой редакции», — говорится в документе. Самые низкие оклады — 17400 рублей — установлены для работников учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала. Оклады профессорско-преподавательского состава начинаются от 30800 рублей (ассистент без степени), а старшего преподавателя без степени — 33935 рублей. Оклад декана, кандидата наук составил 68750 рублей. Прежние оклады были установлены в вузе в марте текущего года. Так, оклад ассистента без степени составлял 28000 рублей, а декана — 62500 рублей. За наличие почетных званий, правительственных наград, имеющих непосредственное отношение к деятельности университета, сотрудникам полагаются стимулирующие выплаты в размере 20% к окладу. Ранее URA.RU рассказывало, что должностные оклады повысило своим сотрудникам и педагогам руководство Пермского государственного национального исследовательского университета.