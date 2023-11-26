26 ноября 2023

В Екатеринбурге из-за спортсменов закроют улицы

© Служба новостей «URA.RU»
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Первоапрельский снегопад. Екатеринбург, снег, зима, спорт, непогода, снегопад, осадки, зож, бег
Движение будет ограничено для всех видов транспорта Фото:

В Екатеринбурге из-за полумарафона «Европа-Азия» 3 декабря перекроют движение для всех видов транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Забег пройдет с 09:00 до 13:00. Движение транспорта, как пишет пресс-служба мэрии Екатеринбурга на сайте, будет ограничено:

  • по Бориса Ельцина, от Челюскинцев до 8 Марта;
  • по 8 Марта, от Бориса Ельцина до проспекта Ленина;
  • по Набережной Рабочей Молодежи, от 8 Марта до проспекта Ленина;
  • по Царской, от Николая Никонова до Первомайской;
  • по Дзержинского, от Царской до Горького.

Кроме этого, будет изменена схема движения автобусного маршрута №57А. Он будет направлен по улицам: Леваневского — Белякова — Уткинская — Белякова — Леваневского — Техническая — Ангарская — Билимбаевская — Расточная — Техническая — Бебеля — Опалихинская — Готвальда — Черепанова — Стрелочников — Челюскинцев — Свердлова — Карла Либкнехта — проспект Ленина — 8 Марта — Титова — Окружная — Новосибирская 2-я — Чемпионов.

Также в этот день до 15:00 нельзя будет купить алкоголь в магазинах, расположенных на улице Бориса Ельцина, от Челюскинцев до 8 Марта. Полумарафон «Европа — Азия» проведут уже в восьмой раз.

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В Екатеринбурге из-за полумарафона «Европа-Азия» 3 декабря перекроют движение для всех видов транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. Забег пройдет с 09:00 до 13:00. Движение транспорта, как пишет пресс-служба мэрии Екатеринбурга на сайте, будет ограничено: Кроме этого, будет изменена схема движения автобусного маршрута №57А. Он будет направлен по улицам: Леваневского — Белякова — Уткинская — Белякова — Леваневского — Техническая — Ангарская — Билимбаевская — Расточная — Техническая — Бебеля — Опалихинская — Готвальда — Черепанова — Стрелочников — Челюскинцев — Свердлова — Карла Либкнехта — проспект Ленина — 8 Марта — Титова — Окружная — Новосибирская 2-я — Чемпионов. Также в этот день до 15:00 нельзя будет купить алкоголь в магазинах, расположенных на улице Бориса Ельцина, от Челюскинцев до 8 Марта. Полумарафон «Европа — Азия» проведут уже в восьмой раз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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