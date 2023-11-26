В Екатеринбурге из-за спортсменов закроют улицы

27 ноября 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

Движение будет ограничено для всех видов транспорта Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге из-за полумарафона «Европа-Азия» 3 декабря перекроют движение для всех видов транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. Забег пройдет с 09:00 до 13:00. Движение транспорта, как пишет пресс-служба мэрии Екатеринбурга на сайте, будет ограничено: по Бориса Ельцина, от Челюскинцев до 8 Марта;

по 8 Марта, от Бориса Ельцина до проспекта Ленина;

по Набережной Рабочей Молодежи, от 8 Марта до проспекта Ленина;

по Царской, от Николая Никонова до Первомайской;

по Дзержинского, от Царской до Горького. Кроме этого, будет изменена схема движения автобусного маршрута №57А. Он будет направлен по улицам: Леваневского — Белякова — Уткинская — Белякова — Леваневского — Техническая — Ангарская — Билимбаевская — Расточная — Техническая — Бебеля — Опалихинская — Готвальда — Черепанова — Стрелочников — Челюскинцев — Свердлова — Карла Либкнехта — проспект Ленина — 8 Марта — Титова — Окружная — Новосибирская 2-я — Чемпионов. Также в этот день до 15:00 нельзя будет купить алкоголь в магазинах, расположенных на улице Бориса Ельцина, от Челюскинцев до 8 Марта. Полумарафон «Европа — Азия» проведут уже в восьмой раз.

В Екатеринбурге из-за полумарафона «Европа-Азия» 3 декабря перекроют движение для всех видов транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. Забег пройдет с 09:00 до 13:00. Движение транспорта, как пишет пресс-служба мэрии Екатеринбурга на сайте, будет ограничено: Кроме этого, будет изменена схема движения автобусного маршрута №57А. Он будет направлен по улицам: Леваневского — Белякова — Уткинская — Белякова — Леваневского — Техническая — Ангарская — Билимбаевская — Расточная — Техническая — Бебеля — Опалихинская — Готвальда — Черепанова — Стрелочников — Челюскинцев — Свердлова — Карла Либкнехта — проспект Ленина — 8 Марта — Титова — Окружная — Новосибирская 2-я — Чемпионов. Также в этот день до 15:00 нельзя будет купить алкоголь в магазинах, расположенных на улице Бориса Ельцина, от Челюскинцев до 8 Марта. Полумарафон «Европа — Азия» проведут уже в восьмой раз.