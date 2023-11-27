Челябинцам хотят подарить землю под домами, построенными 25 лет назад

27 ноября 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Депутаты примут закон, уточняющий список документов для приватизации земли под домами до 1998 года постройки Фото: Марина Малкова © URA.RU Жителям Челябинской области бесплатно отдадут землю под их домами, построенными до 1998 года. Соответствующий законопроект 30 ноября рассмотрят депутаты заксобрания региона. «Законопроект направлен на „легализацию“ жилых домов, построенных до 1998 года на земельных участках, в отношении которых отсутствуют правоустанавливающие документы. В большинстве случаев такие жилые дома строили в советское время для рабочих и их семей вблизи крупных заводов, фабрик или иных индустриальных объектов. В таких домах, как правило, имелась „прописка“, к ним подводились коммунальные сети, но документы, соответствующие требованиям действующего законодательства, у граждан отсутствовали», — говорится в пояснительной записке к документу. В законопроекте уточняется, что основанием для бесплатной приватизации земельных участков под зданиями могут служить документы до 1998 года, подтверждающие уплату налогов за дом или участок, оплату средств за пользование участком. Также основанием для приватизации могут стать справки и членские книжки, подтверждающие включение гражданина в ЖСК в целях строительства жилого дома, либо же акт, свидетельствующий о присвоении дому адреса. Авторами законопроекта выступили депутаты ЗСО Евгений Илле, Дмитрий Клеутин и Вадим Ромасенко. Легализация земельных участков позволит собственникам распоряжаться ими. В качестве доводов в пользу принятия законопроекта его авторы называют планируемое увеличение поступлений в бюджет от налога на имущество физических лиц и земельного налога. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям Челябинской области бесплатно отдадут землю под их домами, построенными до 1998 года. Соответствующий законопроект 30 ноября рассмотрят депутаты заксобрания региона. «Законопроект направлен на „легализацию“ жилых домов, построенных до 1998 года на земельных участках, в отношении которых отсутствуют правоустанавливающие документы. В большинстве случаев такие жилые дома строили в советское время для рабочих и их семей вблизи крупных заводов, фабрик или иных индустриальных объектов. В таких домах, как правило, имелась „прописка“, к ним подводились коммунальные сети, но документы, соответствующие требованиям действующего законодательства, у граждан отсутствовали», — говорится в пояснительной записке к документу. В законопроекте уточняется, что основанием для бесплатной приватизации земельных участков под зданиями могут служить документы до 1998 года, подтверждающие уплату налогов за дом или участок, оплату средств за пользование участком. Также основанием для приватизации могут стать справки и членские книжки, подтверждающие включение гражданина в ЖСК в целях строительства жилого дома, либо же акт, свидетельствующий о присвоении дому адреса. Авторами законопроекта выступили депутаты ЗСО Евгений Илле, Дмитрий Клеутин и Вадим Ромасенко. Легализация земельных участков позволит собственникам распоряжаться ими. В качестве доводов в пользу принятия законопроекта его авторы называют планируемое увеличение поступлений в бюджет от налога на имущество физических лиц и земельного налога.