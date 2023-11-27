Челябинское погрануправление ФСБ возглавил Михаил Поштанов

Алексей Текслер (на фото) лично встретился с новым начальником областного погрануправления Михаилом Поштановым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинской области сменился руководитель погранслужбы ФСБ РФ. Место ушедшего на поышение Дмитрия Тишина занял полковник Михаил Поштанов. Нового начальника уже представили губернатору области Алексею Телслеру, сообщили URA.RU 27 ноября в пресс-службе правительства области.

«У нас приграничный регион, порядка 900 км границы с Казахстаном. У нас один из крупнейших в стране пунктов пропуска „Бугристое“. Со следующего года начинаем его реконструкцию, почти в три раза должна увеличиться его пропускная способность. Вместе с минтрансом эта работа организована, проектирование завершено, объект находится в госпрограмме», — передает слова Текслера пресс-служба правительства области.

Поштанов, в свою очередь, заявил, что не планирует останавливаться на достигнутом уровне. Он продолжит менять управление в лучшею сторону.

«Будем внедрять новые наработки, останавливаться на достигнутом не планирую. По службе в разных регионах побывал, но здесь еще не был. Есть много проектов, которые нам предстоит реализовывать, „Бугристое“ — один из крупнейших проектов, мы его реализуем», — заявил на встрече Поштанов.

Слухи о смене руководства в челябинском погрануправлении ходили последние несколько недель. Тишин занимал свой пост с середины октября 2019 года.

Ранее Поштанов занимал должность начальника подразделения департамента пограничного контроля. Также он нес службу на посту руководителя отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Шереметьево.

Дмитрий Тишин (в центре) лично представил губернатору Текслеру (слева) своего сменщика на посту руководителя регионального погрануправления Михаила Поштанова (справа) Фото: пресс-служба правительства Челябинской области