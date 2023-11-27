Губернатору Текслеру представили нового начальника челябинского погрануправления. Фото

Челябинское погрануправление ФСБ возглавил Михаил Поштанов
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Губернаторские пресс-подходы на совещании перед Госсоветом. Москва, текслер алексей
Алексей Текслер (на фото) лично встретился с новым начальником областного погрануправления Михаилом Поштановым Фото:

В Челябинской области сменился руководитель погранслужбы ФСБ РФ. Место ушедшего на поышение Дмитрия Тишина занял полковник Михаил Поштанов. Нового начальника уже представили губернатору области Алексею Телслеру, сообщили URA.RU 27 ноября в пресс-службе правительства области.

«У нас приграничный регион, порядка 900 км границы с Казахстаном. У нас один из крупнейших в стране пунктов пропуска „Бугристое“. Со следующего года начинаем его реконструкцию, почти в три раза должна увеличиться его пропускная способность. Вместе с минтрансом эта работа организована, проектирование завершено, объект находится в госпрограмме», — передает слова Текслера пресс-служба правительства области.

Поштанов, в свою очередь, заявил, что не планирует останавливаться на достигнутом уровне. Он продолжит менять управление в лучшею сторону.

«Будем внедрять новые наработки, останавливаться на достигнутом не планирую. По службе в разных регионах побывал, но здесь еще не был. Есть много проектов, которые нам предстоит реализовывать, „Бугристое“ — один из крупнейших проектов, мы его реализуем», — заявил на встрече Поштанов.

Слухи о смене руководства в челябинском погрануправлении ходили последние несколько недель. Тишин занимал свой пост с середины октября 2019 года.

Ранее Поштанов занимал должность начальника подразделения департамента пограничного контроля. Также он нес службу на посту руководителя отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Шереметьево.

Дмитрий Тишин (в центре) лично представил губернатору Текслеру (слева) своего сменщика на посту руководителя регионального погрануправления Михаила Поштанова (справа)
Дмитрий Тишин (в центре) лично представил губернатору Текслеру (слева) своего сменщика на посту руководителя регионального погрануправления Михаила Поштанова (справа)
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В Челябинской области сменился руководитель погранслужбы ФСБ РФ. Место ушедшего на поышение Дмитрия Тишина занял полковник Михаил Поштанов. Нового начальника уже представили губернатору области Алексею Телслеру, сообщили URA.RU 27 ноября в пресс-службе правительства области. «У нас приграничный регион, порядка 900 км границы с Казахстаном. У нас один из крупнейших в стране пунктов пропуска „Бугристое“. Со следующего года начинаем его реконструкцию, почти в три раза должна увеличиться его пропускная способность. Вместе с минтрансом эта работа организована, проектирование завершено, объект находится в госпрограмме», — передает слова Текслера пресс-служба правительства области. Поштанов, в свою очередь, заявил, что не планирует останавливаться на достигнутом уровне. Он продолжит менять управление в лучшею сторону. «Будем внедрять новые наработки, останавливаться на достигнутом не планирую. По службе в разных регионах побывал, но здесь еще не был. Есть много проектов, которые нам предстоит реализовывать, „Бугристое“ — один из крупнейших проектов, мы его реализуем», — заявил на встрече Поштанов. Слухи о смене руководства в челябинском погрануправлении ходили последние несколько недель. Тишин занимал свой пост с середины октября 2019 года. Ранее Поштанов занимал должность начальника подразделения департамента пограничного контроля. Также он нес службу на посту руководителя отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Шереметьево.
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© Служба новостей «URA.RU»
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