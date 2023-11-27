В Челябинской области сменился руководитель погранслужбы ФСБ РФ. Место ушедшего на поышение Дмитрия Тишина занял полковник Михаил Поштанов. Нового начальника уже представили губернатору области Алексею Телслеру, сообщили URA.RU 27 ноября в пресс-службе правительства области.
«У нас приграничный регион, порядка 900 км границы с Казахстаном. У нас один из крупнейших в стране пунктов пропуска „Бугристое“. Со следующего года начинаем его реконструкцию, почти в три раза должна увеличиться его пропускная способность. Вместе с минтрансом эта работа организована, проектирование завершено, объект находится в госпрограмме», — передает слова Текслера пресс-служба правительства области.
Поштанов, в свою очередь, заявил, что не планирует останавливаться на достигнутом уровне. Он продолжит менять управление в лучшею сторону.
«Будем внедрять новые наработки, останавливаться на достигнутом не планирую. По службе в разных регионах побывал, но здесь еще не был. Есть много проектов, которые нам предстоит реализовывать, „Бугристое“ — один из крупнейших проектов, мы его реализуем», — заявил на встрече Поштанов.
Слухи о смене руководства в челябинском погрануправлении ходили последние несколько недель. Тишин занимал свой пост с середины октября 2019 года.
Ранее Поштанов занимал должность начальника подразделения департамента пограничного контроля. Также он нес службу на посту руководителя отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Шереметьево.
Дмитрий Тишин (в центре) лично представил губернатору Текслеру (слева) своего сменщика на посту руководителя регионального погрануправления Михаила Поштанова (справа)
Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
В Челябинской области сменился руководитель погранслужбы ФСБ РФ. Место ушедшего на поышение Дмитрия Тишина занял полковник Михаил Поштанов. Нового начальника уже представили губернатору области Алексею Телслеру, сообщили URA.RU 27 ноября в пресс-службе правительства области. «У нас приграничный регион, порядка 900 км границы с Казахстаном. У нас один из крупнейших в стране пунктов пропуска „Бугристое“. Со следующего года начинаем его реконструкцию, почти в три раза должна увеличиться его пропускная способность. Вместе с минтрансом эта работа организована, проектирование завершено, объект находится в госпрограмме», — передает слова Текслера пресс-служба правительства области. Поштанов, в свою очередь, заявил, что не планирует останавливаться на достигнутом уровне. Он продолжит менять управление в лучшею сторону. «Будем внедрять новые наработки, останавливаться на достигнутом не планирую. По службе в разных регионах побывал, но здесь еще не был. Есть много проектов, которые нам предстоит реализовывать, „Бугристое“ — один из крупнейших проектов, мы его реализуем», — заявил на встрече Поштанов. Слухи о смене руководства в челябинском погрануправлении ходили последние несколько недель. Тишин занимал свой пост с середины октября 2019 года. Ранее Поштанов занимал должность начальника подразделения департамента пограничного контроля. Также он нес службу на посту руководителя отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Шереметьево.