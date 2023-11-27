В Каменске-Уральском на заборе у дома нашли труп мужчины. Фото

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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
По одной из неофициальных версий, мужчина выпал из окна Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) на небольшом ограждении у дома №41 на Бульваре Парижской Комунны нашли тело мужчины средних лет. Об этом сообщил читатель URA.RU.

«Возможно, мужчина выпал из окна дома. Он лежал на синем заборчике, изо рта шла кровь», — поделился собеседник агентства.

Другой читатель заявил, что инцидент произошел в ночь на 27 ноября. Третий оспорил это заявление, сказав, что видел кровь на месте ЧП еще днем 24 ноября. «Сначала думала, что кто-то подрался, а потом рассказали, что выпал мужчина», — пояснила девушка.

«Мой сын ночью [27 ноября] провожал домой девушку и услышал хлопок. Но, по его словам, было не похоже, что выпал человек. Утром дошел до этого двора, а там лужа крови», — пояснил читатель агентства. Он не согласен с тем, что мужчина погиб 24 ноября. В СК по Свердловской области отказались комментировать случившееся.

Место, где нашли мужчину
Место, где нашли мужчину
Фото:
Фото, которое сделал читатель агентства 27 ноября
Фото, которое сделал читатель агентства 27 ноября
Фото:
А это фото было сделано 24 ноября, утверждает второй читатель URA.RU
А это фото было сделано 24 ноября, утверждает второй читатель URA.RU
Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) на небольшом ограждении у дома №41 на Бульваре Парижской Комунны нашли тело мужчины средних лет. Об этом сообщил читатель URA.RU. «Возможно, мужчина выпал из окна дома. Он лежал на синем заборчике, изо рта шла кровь», — поделился собеседник агентства. Другой читатель заявил, что инцидент произошел в ночь на 27 ноября. Третий оспорил это заявление, сказав, что видел кровь на месте ЧП еще днем 24 ноября. «Сначала думала, что кто-то подрался, а потом рассказали, что выпал мужчина», — пояснила девушка. «Мой сын ночью [27 ноября] провожал домой девушку и услышал хлопок. Но, по его словам, было не похоже, что выпал человек. Утром дошел до этого двора, а там лужа крови», — пояснил читатель агентства. Он не согласен с тем, что мужчина погиб 24 ноября. В СК по Свердловской области отказались комментировать случившееся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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