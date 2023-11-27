По одной из неофициальных версий, мужчина выпал из окна Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Каменске-Уральском (Свердловская область) на небольшом ограждении у дома №41 на Бульваре Парижской Комунны нашли тело мужчины средних лет. Об этом сообщил читатель URA.RU.

«Возможно, мужчина выпал из окна дома. Он лежал на синем заборчике, изо рта шла кровь», — поделился собеседник агентства.

Другой читатель заявил, что инцидент произошел в ночь на 27 ноября. Третий оспорил это заявление, сказав, что видел кровь на месте ЧП еще днем 24 ноября. «Сначала думала, что кто-то подрался, а потом рассказали, что выпал мужчина», — пояснила девушка.

«Мой сын ночью [27 ноября] провожал домой девушку и услышал хлопок. Но, по его словам, было не похоже, что выпал человек. Утром дошел до этого двора, а там лужа крови», — пояснил читатель агентства. Он не согласен с тем, что мужчина погиб 24 ноября. В СК по Свердловской области отказались комментировать случившееся.

Место, где нашли мужчину Фото: telegram-канал «ЧП Каменск-Уральский» [https://t.me/chp_ku1]

Фото, которое сделал читатель агентства 27 ноября Фото: предоставлено читателем URA.RU