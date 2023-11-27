27 ноября 2023

В Перми силовики забрали у рыночных торговцев сотни килограммов овощей

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, овощи, продуктовый магазин, овощной прилавок
Кроме томатов изъяли редис, перец и мандарины Фото:

В Перми сотрудники таможни, прокуратуры и Россельхознадзора провели рейд на оптовом продуктовом рынке. В итоге у торговцев изъяли 700 кг овощей и фруктов, рассказали в Пермской таможне.

«На оптовом продовольственном рынке выявили 700 кг плодоовощной продукции (томат, редис, перец, мандарины) с отсутствием маркировки. Документы, подтверждающие страну происхождения, декларирование, время и место пересечения товара границы, не представлены. Продукция изъята», — говорится на сайте таможни.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Магнитогорске полицейские изъяли у бизнесмена почти 10 тысяч нелегальных пачек с сигаретами. У них также не было информации о маркировке и акцизных марок.

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В Перми сотрудники таможни, прокуратуры и Россельхознадзора провели рейд на оптовом продуктовом рынке. В итоге у торговцев изъяли 700 кг овощей и фруктов, рассказали в Пермской таможне. «На оптовом продовольственном рынке выявили 700 кг плодоовощной продукции (томат, редис, перец, мандарины) с отсутствием маркировки. Документы, подтверждающие страну происхождения, декларирование, время и место пересечения товара границы, не представлены. Продукция изъята», — говорится на сайте таможни. Ранее URA.RU рассказывало, что в Магнитогорске полицейские изъяли у бизнесмена почти 10 тысяч нелегальных пачек с сигаретами. У них также не было информации о маркировке и акцизных марок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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