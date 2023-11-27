В Перми силовики забрали у рыночных торговцев сотни килограммов овощей

28 ноября 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Кроме томатов изъяли редис, перец и мандарины Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми сотрудники таможни, прокуратуры и Россельхознадзора провели рейд на оптовом продуктовом рынке. В итоге у торговцев изъяли 700 кг овощей и фруктов, рассказали в Пермской таможне. «На оптовом продовольственном рынке выявили 700 кг плодоовощной продукции (томат, редис, перец, мандарины) с отсутствием маркировки. Документы, подтверждающие страну происхождения, декларирование, время и место пересечения товара границы, не представлены. Продукция изъята», — говорится на сайте таможни. Ранее URA.RU рассказывало, что в Магнитогорске полицейские изъяли у бизнесмена почти 10 тысяч нелегальных пачек с сигаретами. У них также не было информации о маркировке и акцизных марок.

В Перми сотрудники таможни, прокуратуры и Россельхознадзора провели рейд на оптовом продуктовом рынке. В итоге у торговцев изъяли 700 кг овощей и фруктов, рассказали в Пермской таможне. «На оптовом продовольственном рынке выявили 700 кг плодоовощной продукции (томат, редис, перец, мандарины) с отсутствием маркировки. Документы, подтверждающие страну происхождения, декларирование, время и место пересечения товара границы, не представлены. Продукция изъята», — говорится на сайте таможни. Ранее URA.RU рассказывало, что в Магнитогорске полицейские изъяли у бизнесмена почти 10 тысяч нелегальных пачек с сигаретами. У них также не было информации о маркировке и акцизных марок.