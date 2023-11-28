Пруд у кардиоцентра в Челябинске передан в собственность муниципалитета

Рыльская: В Челябинске пруд на улице Татищева планируют благоустроить за 2 года

Ранее пруд принадлежал региональному министерству имущества Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске пруд возле кардиоцентра по улице Татищева, ранее принадлежавший региональному министерству имущества, стал муниципальной собственностью. Такое решение было принято на сорок четвертом заседании городской думы 28 ноября, сообщается на сайте гордумы.

«Дума утвердила решение о приеме в собственность муниципалитета пруда, расположенного по улице Татищева возле кардиоцентра. Принятие этого объекта в муниципальную собственность позволит включить его в городские программы благоустройства, которое предполагается осуществить в предстоящие два года,» — сообщается на сайте.

Объект расположен на двух земельных участках общей площадью более 43 тысяч квадратных метров. Также в собственность муниципалитета были переданы два коллектора, предназначенных для подпитки пруда и для сброса воды, их общая протяженность составляет почти 164 метра.

На заседании заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская рассказала также о планируемом строительстве поликлиники возле объекта, а также о том, что часть участка у пруда может быть использована под парковку. На данный момент объект находится в заброшенном состоянии, а жители близлежащих домов постоянно напоминают властям о необходимости его восстановления. Пруд планируется благоустроить за два года.