Коллеги путаются в показаниях после смерти свердловского полицейского

28 ноября 2023 в 20:34 Размер текста - 17 +

Коллеги погибшего сотрудника ГИБДД в Новой Ляле дают показания (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Коллеги, с которыми перед смертью выпивал капитан ГИБДД Новой Ляли Андрей Сальников, путаются в показаниях. Об этом URA.RU рассказал источник из ближнего окружения погибшего. По данным инсайдера, в ночь на 25 ноября силовики выпивали на территории местного стрельбища. «Кто там был, сначала говорили одно, потом другое. К примеру, его коллеги сказали, что уехали на такси, однако по камерам не видно, чтобы кто-то уезжал», — пояснил собеседник агентства. В пресс-службе СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались. По официальной версии, полицейский скончался от переохлаждения. Его нашли в сугробе на стрельбище в Новой Ляле. Там он отмечал повышение товарища, говорил источник агентства. Сальникову было 47 лет. У него остались трое детей, жена и внуки. В марте 2024-го он должен был выйти на пенсию, отработав 25 лет. Прощание с силовиком пройдет 30 ноября.

Коллеги, с которыми перед смертью выпивал капитан ГИБДД Новой Ляли Андрей Сальников, путаются в показаниях. Об этом URA.RU рассказал источник из ближнего окружения погибшего. По данным инсайдера, в ночь на 25 ноября силовики выпивали на территории местного стрельбища. «Кто там был, сначала говорили одно, потом другое. К примеру, его коллеги сказали, что уехали на такси, однако по камерам не видно, чтобы кто-то уезжал», — пояснил собеседник агентства. В пресс-службе СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались. По официальной версии, полицейский скончался от переохлаждения. Его нашли в сугробе на стрельбище в Новой Ляле. Там он отмечал повышение товарища, говорил источник агентства. Сальникову было 47 лет. У него остались трое детей, жена и внуки. В марте 2024-го он должен был выйти на пенсию, отработав 25 лет. Прощание с силовиком пройдет 30 ноября.