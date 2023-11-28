Коллеги путаются в показаниях после смерти свердловского полицейского

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Коллеги погибшего сотрудника ГИБДД в Новой Ляле дают показания (архивное фото) Фото:

Коллеги, с которыми перед смертью выпивал капитан ГИБДД Новой Ляли Андрей Сальников, путаются в показаниях. Об этом URA.RU рассказал источник из ближнего окружения погибшего.

По данным инсайдера, в ночь на 25 ноября силовики выпивали на территории местного стрельбища. «Кто там был, сначала говорили одно, потом другое. К примеру, его коллеги сказали, что уехали на такси, однако по камерам не видно, чтобы кто-то уезжал», — пояснил собеседник агентства. В пресс-службе СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались.

По официальной версии, полицейский скончался от переохлаждения. Его нашли в сугробе на стрельбище в Новой Ляле. Там он отмечал повышение товарища, говорил источник агентства.

Сальникову было 47 лет. У него остались трое детей, жена и внуки. В марте 2024-го он должен был выйти на пенсию, отработав 25 лет. Прощание с силовиком пройдет 30 ноября.

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Коллеги, с которыми перед смертью выпивал капитан ГИБДД Новой Ляли Андрей Сальников, путаются в показаниях. Об этом URA.RU рассказал источник из ближнего окружения погибшего. По данным инсайдера, в ночь на 25 ноября силовики выпивали на территории местного стрельбища. «Кто там был, сначала говорили одно, потом другое. К примеру, его коллеги сказали, что уехали на такси, однако по камерам не видно, чтобы кто-то уезжал», — пояснил собеседник агентства. В пресс-службе СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались. По официальной версии, полицейский скончался от переохлаждения. Его нашли в сугробе на стрельбище в Новой Ляле. Там он отмечал повышение товарища, говорил источник агентства. Сальникову было 47 лет. У него остались трое детей, жена и внуки. В марте 2024-го он должен был выйти на пенсию, отработав 25 лет. Прощание с силовиком пройдет 30 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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