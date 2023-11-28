В Екатеринбурге сутки не могут найти троих подростков. Фото

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Город. Курган, снег, подростки, парк, парни, офники
Сотрудники полиции организовали поиски подростков Фото:

В екатеринбургском микрорайоне Синие камни 27 ноября пропали три несовершеннолетних мальчика в возрасте от 13 до 16 лет. Об этом рассказали в поисковом отряде «Прорыв».

«В микрорайоне Синие камни пропал 16-летний Никита Бронников, 13-летний Кирилл Бензик и 14-летний Данил Киверин. Приметы первого подростка: рост 160-165 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза. Рост 13-летнего составляет 155 сантиметров, худощавое телосложение, волосы русые, глаза карие. Приметы Данила Киверина: рост 165 сантиметров, плотное телосложение, русые волосы и карие глаза», — следует из сообщения.

Поиском несовершеннолетних занимается отдел полиции №6. Информацию о пропавших можно сообщить по телефонам: 8(343)356-42-16 либо 102 (02).

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В екатеринбургском микрорайоне Синие камни 27 ноября пропали три несовершеннолетних мальчика в возрасте от 13 до 16 лет. Об этом рассказали в поисковом отряде «Прорыв». «В микрорайоне Синие камни пропал 16-летний Никита Бронников, 13-летний Кирилл Бензик и 14-летний Данил Киверин. Приметы первого подростка: рост 160-165 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза. Рост 13-летнего составляет 155 сантиметров, худощавое телосложение, волосы русые, глаза карие. Приметы Данила Киверина: рост 165 сантиметров, плотное телосложение, русые волосы и карие глаза», — следует из сообщения. Поиском несовершеннолетних занимается отдел полиции №6. Информацию о пропавших можно сообщить по телефонам: 8(343)356-42-16 либо 102 (02).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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