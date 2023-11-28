В екатеринбургском микрорайоне Синие камни 27 ноября пропали три несовершеннолетних мальчика в возрасте от 13 до 16 лет. Об этом рассказали в поисковом отряде «Прорыв».
«В микрорайоне Синие камни пропал 16-летний Никита Бронников, 13-летний Кирилл Бензик и 14-летний Данил Киверин. Приметы первого подростка: рост 160-165 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза. Рост 13-летнего составляет 155 сантиметров, худощавое телосложение, волосы русые, глаза карие. Приметы Данила Киверина: рост 165 сантиметров, плотное телосложение, русые волосы и карие глаза», — следует из сообщения.
Поиском несовершеннолетних занимается отдел полиции №6. Информацию о пропавших можно сообщить по телефонам: 8(343)356-42-16 либо 102 (02).
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