Госдума обяжет работодателей выплачивать проценты за задержку зарплаты

В случае задержки зарплаты или других начислений работодатели будут обязаны выплатить проценты с недостающей суммы. Такое решение Госдума приняла на пленарном заседании.
«Законопроект предлагает уточнить статью 236 ТК РФ, установив, что проценты подлежат взысканию с работодателя и в том случае, когда причитающиеся работнику выплаты не были ему начислены своевременно, а решением суда было признано право работника на их получение», — передает ТАСС ссылаясь на пояснительную записку. Процент денежной компенсации исчисляется из невыплаченных сумм со дня, когда должен был быть расчет и когда его фактически начислили.
Ранее URA.RU сообщало, что в России увеличат зарплаты с 2024 года. Повышение коснется 901,6 тысячи медработников, на это будет выделено 44,8 миллиарда рублей.
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