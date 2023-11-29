Госдума обяжет работодателей выплачивать проценты за задержку зарплаты

29 ноября 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Госдума внесет поправки в Трудовой кодекс РФ Фото: Георгий Бергал © URA.RU В случае задержки зарплаты или других начислений работодатели будут обязаны выплатить проценты с недостающей суммы. Такое решение Госдума приняла на пленарном заседании. «Законопроект предлагает уточнить статью 236 ТК РФ, установив, что проценты подлежат взысканию с работодателя и в том случае, когда причитающиеся работнику выплаты не были ему начислены своевременно, а решением суда было признано право работника на их получение», — передает ТАСС ссылаясь на пояснительную записку. Процент денежной компенсации исчисляется из невыплаченных сумм со дня, когда должен был быть расчет и когда его фактически начислили.



Ранее URA.RU сообщало, что в России увеличат зарплаты с 2024 года. Повышение коснется 901,6 тысячи медработников, на это будет выделено 44,8 миллиарда рублей.

В случае задержки зарплаты или других начислений работодатели будут обязаны выплатить проценты с недостающей суммы. Такое решение Госдума приняла на пленарном заседании. «Законопроект предлагает уточнить статью 236 ТК РФ, установив, что проценты подлежат взысканию с работодателя и в том случае, когда причитающиеся работнику выплаты не были ему начислены своевременно, а решением суда было признано право работника на их получение», — передает ТАСС ссылаясь на пояснительную записку. Процент денежной компенсации исчисляется из невыплаченных сумм со дня, когда должен был быть расчет и когда его фактически начислили. Ранее URA.RU сообщало, что в России увеличат зарплаты с 2024 года. Повышение коснется 901,6 тысячи медработников, на это будет выделено 44,8 миллиарда рублей.