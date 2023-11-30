30 ноября 2023

Челябинских риелторов за год стало на треть меньше. Инфографика

Челябинскстат: работать риелторами челябинцы расхотели
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы расхотели работать риелторами и вручать ключи от новых квартир Фото:

Риелторов в Челябинской области за год стало меньше почти на треть, а именно на 30,9%. Как следует из данных Челябинскстата, к сентябрю 2023 года в сравнении с тем же периодом 2022 года снизилась также численность работников в области спорта и культуры, гостиничном бизнесе и общепите, в ряде других отраслей.

«Изменение среднесписочной численности работников по видам экономической деятельности в Челябинской области. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом — 69,1% к сентябрю 2022 года», — отметили специалисты ведомства в подготовленной инфографике.

Снижение численности в области спорта и культуры составило 13,5%, в гостиничном и ресторанном бизнесе — 10,7%. В других отраслях произошло падение на величину меньше 10%. Среди них сельское хозяйство, транспорт, безопасность и госуправление, добыча полезных ископаемых и другие. Напротив, увеличение наблюдалось в области административной деятельности, коммунальном секторе, строительстве, обрабатывающих отраслях промышленности и других.

За полгода численность работников снизилась. Если в марте сотрудников насчитывался 1 миллион 5 тысяч человек, то к сентябрю их стало порядка одного миллиона двух тысяч. Согласно данным Челябинскстата, среди всех работников больше всех зарабатывают ученые (73,2 тысячи рублей). За ними следуют программисты со связистами (70,8 тысячи) и финансисты со страховщиками (70,5 тысяч). Меньше всех получает персонал сферы гостеприимства (30,6 тысячи рублей). При этом именно у риелторов темпы роста зарплаты оказались наивысшими: увеличение достигло 23,1%. Средняя зарплата в регионе в сентябре составила 57,4 тысячи рублей.

Падение численности в сентябре наблюдалось в десяти областях деятельности
Падение численности в сентябре наблюдалось в десяти областях деятельности
Численность персонала остается примерно на одном уровне
Численность персонала остается примерно на одном уровне
В семи отраслях работники получают больше среднеобластного показателя
В семи отраслях работники получают больше среднеобластного показателя
Практически во всех сферах зарплата за год выросла
Практически во всех сферах зарплата за год выросла
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Риелторов в Челябинской области за год стало меньше почти на треть, а именно на 30,9%. Как следует из данных Челябинскстата, к сентябрю 2023 года в сравнении с тем же периодом 2022 года снизилась также численность работников в области спорта и культуры, гостиничном бизнесе и общепите, в ряде других отраслей. «Изменение среднесписочной численности работников по видам экономической деятельности в Челябинской области. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом — 69,1% к сентябрю 2022 года», — отметили специалисты ведомства в подготовленной инфографике. Снижение численности в области спорта и культуры составило 13,5%, в гостиничном и ресторанном бизнесе — 10,7%. В других отраслях произошло падение на величину меньше 10%. Среди них сельское хозяйство, транспорт, безопасность и госуправление, добыча полезных ископаемых и другие. Напротив, увеличение наблюдалось в области административной деятельности, коммунальном секторе, строительстве, обрабатывающих отраслях промышленности и других. За полгода численность работников снизилась. Если в марте сотрудников насчитывался 1 миллион 5 тысяч человек, то к сентябрю их стало порядка одного миллиона двух тысяч. Согласно данным Челябинскстата, среди всех работников больше всех зарабатывают ученые (73,2 тысячи рублей). За ними следуют программисты со связистами (70,8 тысячи) и финансисты со страховщиками (70,5 тысяч). Меньше всех получает персонал сферы гостеприимства (30,6 тысячи рублей). При этом именно у риелторов темпы роста зарплаты оказались наивысшими: увеличение достигло 23,1%. Средняя зарплата в регионе в сентябре составила 57,4 тысячи рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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