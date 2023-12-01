Текслер предложил врачам обсудить идею распределения выпускников медвузов

01 декабря 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер выступил с инициативой, чтобы выпускники медвузов несколько лет отработали в государственных медучреждениях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил медицинскому сообществу обсудить идею отработки в государственных медучреждениях выпускников медицинских вузов, которые учились за счет бюджета. Такое предложение Текслер озвучил 1 декабря на пленарном заседании конгресса «Национальное здравоохранение 2023» в Москве. «Динамика, когда врачи идут в госучреждения, ниже, чем в частные клиники. Есть предложение: если студент учится на бюджетной основе, нужно, чтобы он три года или больше проработал в государственном медучреждении. Мне кажется, такая инициатива была бы правильной, и в дальнейшем работа в государственном здравоохранении дала бы серьезный толчок карьере этих специалистов. Поддержит ли меня медицинское сообщество?» — обратился Текслер к участникам конгресса. Текслер подчеркнул, что в Челябинской области его идея нашла поддержку у медицинского сообщества. Он сказал, что ничего не имеет против частного здравоохранения, но, поскольку основная нагрузка приходится на госучреждения, то они нуждаются в дополнительных мерах по обеспечению кадрами. Идею отработки закончивших бюджетные курсы в вузах медиков в государственных лечебных учреждениях Текслер высказал на заседании Госсовета. В ноябре этого года инициативу Текслера публично поддержал полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил медицинскому сообществу обсудить идею отработки в государственных медучреждениях выпускников медицинских вузов, которые учились за счет бюджета. Такое предложение Текслер озвучил 1 декабря на пленарном заседании конгресса «Национальное здравоохранение 2023» в Москве. «Динамика, когда врачи идут в госучреждения, ниже, чем в частные клиники. Есть предложение: если студент учится на бюджетной основе, нужно, чтобы он три года или больше проработал в государственном медучреждении. Мне кажется, такая инициатива была бы правильной, и в дальнейшем работа в государственном здравоохранении дала бы серьезный толчок карьере этих специалистов. Поддержит ли меня медицинское сообщество?» — обратился Текслер к участникам конгресса. Текслер подчеркнул, что в Челябинской области его идея нашла поддержку у медицинского сообщества. Он сказал, что ничего не имеет против частного здравоохранения, но, поскольку основная нагрузка приходится на госучреждения, то они нуждаются в дополнительных мерах по обеспечению кадрами. Идею отработки закончивших бюджетные курсы в вузах медиков в государственных лечебных учреждениях Текслер высказал на заседании Госсовета. В ноябре этого года инициативу Текслера публично поддержал полпред президента в УрФО Владимир Якушев.