Текслер предложил врачам обсудить идею распределения выпускников медвузов

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Ежегодное обращение губернатора Текслера к законодательному собранию региона. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер выступил с инициативой, чтобы выпускники медвузов несколько лет отработали в государственных медучреждениях Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил медицинскому сообществу обсудить идею отработки в государственных медучреждениях выпускников медицинских вузов, которые учились за счет бюджета. Такое предложение Текслер озвучил 1 декабря на пленарном заседании конгресса «Национальное здравоохранение 2023» в Москве.

«Динамика, когда врачи идут в госучреждения, ниже, чем в частные клиники. Есть предложение: если студент учится на бюджетной основе, нужно, чтобы он три года или больше проработал в государственном медучреждении. Мне кажется, такая инициатива была бы правильной, и в дальнейшем работа в государственном здравоохранении дала бы серьезный толчок карьере этих специалистов. Поддержит ли меня медицинское сообщество?» — обратился Текслер к участникам конгресса.

Текслер подчеркнул, что в Челябинской области его идея нашла поддержку у медицинского сообщества. Он сказал, что ничего не имеет против частного здравоохранения, но, поскольку основная нагрузка приходится на госучреждения, то они нуждаются в дополнительных мерах по обеспечению кадрами.

Идею отработки закончивших бюджетные курсы в вузах медиков в государственных лечебных учреждениях Текслер высказал на заседании Госсовета. В ноябре этого года инициативу Текслера публично поддержал полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил медицинскому сообществу обсудить идею отработки в государственных медучреждениях выпускников медицинских вузов, которые учились за счет бюджета. Такое предложение Текслер озвучил 1 декабря на пленарном заседании конгресса «Национальное здравоохранение 2023» в Москве. «Динамика, когда врачи идут в госучреждения, ниже, чем в частные клиники. Есть предложение: если студент учится на бюджетной основе, нужно, чтобы он три года или больше проработал в государственном медучреждении. Мне кажется, такая инициатива была бы правильной, и в дальнейшем работа в государственном здравоохранении дала бы серьезный толчок карьере этих специалистов. Поддержит ли меня медицинское сообщество?» — обратился Текслер к участникам конгресса. Текслер подчеркнул, что в Челябинской области его идея нашла поддержку у медицинского сообщества. Он сказал, что ничего не имеет против частного здравоохранения, но, поскольку основная нагрузка приходится на госучреждения, то они нуждаются в дополнительных мерах по обеспечению кадрами. Идею отработки закончивших бюджетные курсы в вузах медиков в государственных лечебных учреждениях Текслер высказал на заседании Госсовета. В ноябре этого года инициативу Текслера публично поддержал полпред президента в УрФО Владимир Якушев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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