Полпред Якушев поддержал идею губернатора Текслера о распределении после вузов

22 ноября 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

Полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву (слева) стенд Челябинской области презентовал губернатор Алексей Текслер (справа) Фото: Георгий Бергал © URA.RU Полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер 22 ноября на выставке «Россия» в Москве ответили на вопросы журналистов. Среди прочего Текслер прокомментировал возможность возврата распределения выпускников российских вузов, сообщает с ВДНХ корреспондент URA.RU. «Недавно на Госсовете мы обсуждали вопрос о распределении после вузов. Это сложный вопрос. Но я внес предложение обсудить возможность не распределения, но отработки закончивших бюджетные курсы в вузах медиков, например, в государственных лечебных учреждениях. Это было бы справедливо», — цитирует Текслера корреспондент URA.RU. Владимир Якушев также ответил на этот вопрос. Он поддержал челябинского губернатора. «Во всех субъектах УрФО есть дефицит медицинских кадров. Я поддержал инициативу Алексея Леонидовича на Госсовете. Мы вынуждены будем вернуться в той или иной мере к тому, что отучившиеся на бюджете медики должны будут как-то отработать вложения государства в свое образование. Существующие программы, к сожалению, не в полной мере позволяют привлечь выпускников медвузов в малые города и, тем более, на село», — сказал Якушев. Текслер и Якушев ответили на вопросы журналистов в ходе Дня Челябинской области, который проходит 22 ноября на выставке Россия. Ранее Якушев посетил экспозицию Челябинской области. День Челябинской области призван показать многостороннюю жизнь региона. Сама выставка «Россия» проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВЛНХ в Москве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер 22 ноября на выставке «Россия» в Москве ответили на вопросы журналистов. Среди прочего Текслер прокомментировал возможность возврата распределения выпускников российских вузов, сообщает с ВДНХ корреспондент URA.RU. «Недавно на Госсовете мы обсуждали вопрос о распределении после вузов. Это сложный вопрос. Но я внес предложение обсудить возможность не распределения, но отработки закончивших бюджетные курсы в вузах медиков, например, в государственных лечебных учреждениях. Это было бы справедливо», — цитирует Текслера корреспондент URA.RU. Владимир Якушев также ответил на этот вопрос. Он поддержал челябинского губернатора. «Во всех субъектах УрФО есть дефицит медицинских кадров. Я поддержал инициативу Алексея Леонидовича на Госсовете. Мы вынуждены будем вернуться в той или иной мере к тому, что отучившиеся на бюджете медики должны будут как-то отработать вложения государства в свое образование. Существующие программы, к сожалению, не в полной мере позволяют привлечь выпускников медвузов в малые города и, тем более, на село», — сказал Якушев. Текслер и Якушев ответили на вопросы журналистов в ходе Дня Челябинской области, который проходит 22 ноября на выставке Россия. Ранее Якушев посетил экспозицию Челябинской области. День Челябинской области призван показать многостороннюю жизнь региона. Сама выставка «Россия» проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВЛНХ в Москве.