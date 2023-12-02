Рейс из Новосибирска в Екатеринбург задержали почти на шесть часов. Скрин

03 декабря 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

Самолет должен был приземлиться в Екатеринбурге в 11:20 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вылет самолета компании «Уральские авиалинии» из Новосибирска в Екатеринбург задержали почти на шесть часов. Самолет должен был вылететь в 10:50, однако вылет перенесли на 16:30. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта «Кольцово». «Вылет воздушного судна A-320NEO из Новосибирска в Екатеринбург должен был состояться 3 декабря в 10:50 по местному времени. Самолет задержан до 16:30», — следует из данных онлайн-табло аэропорта. Самолет должен был приземлиться в Екатеринбурге в 11:20, однако его прилет ожидается только в 17:30. После посадки в Кольцово воздушное судно должно вылететь в Санкт-Петербург. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании с просьбой объяснить задержку рейса. На момент публикации новости ответ не поступил. Скрин: онлайн-табло «Кольцово» (https://svx.aero/board/arr-u6-12570030)

Вылет самолета компании «Уральские авиалинии» из Новосибирска в Екатеринбург задержали почти на шесть часов. Самолет должен был вылететь в 10:50, однако вылет перенесли на 16:30. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта «Кольцово». «Вылет воздушного судна A-320NEO из Новосибирска в Екатеринбург должен был состояться 3 декабря в 10:50 по местному времени. Самолет задержан до 16:30», — следует из данных онлайн-табло аэропорта. Самолет должен был приземлиться в Екатеринбурге в 11:20, однако его прилет ожидается только в 17:30. После посадки в Кольцово воздушное судно должно вылететь в Санкт-Петербург. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании с просьбой объяснить задержку рейса. На момент публикации новости ответ не поступил.