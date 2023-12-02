02 декабря 2023

Рейс из Новосибирска в Екатеринбург задержали почти на шесть часов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, двигатель, сухой суперджет, крыло самолета, ssj100, sukhoi superjet100, sukhoi superjet 100
Самолет должен был приземлиться в Екатеринбурге в 11:20 Фото:

Вылет самолета компании «Уральские авиалинии» из Новосибирска в Екатеринбург задержали почти на шесть часов. Самолет должен был вылететь в 10:50, однако вылет перенесли на 16:30. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта «Кольцово».

«Вылет воздушного судна A-320NEO из Новосибирска в Екатеринбург должен был состояться 3 декабря в 10:50 по местному времени. Самолет задержан до 16:30», — следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Самолет должен был приземлиться в Екатеринбурге в 11:20, однако его прилет ожидается только в 17:30. После посадки в Кольцово воздушное судно должно вылететь в Санкт-Петербург.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании с просьбой объяснить задержку рейса. На момент публикации новости ответ не поступил.

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Вылет самолета компании «Уральские авиалинии» из Новосибирска в Екатеринбург задержали почти на шесть часов. Самолет должен был вылететь в 10:50, однако вылет перенесли на 16:30. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта «Кольцово». «Вылет воздушного судна A-320NEO из Новосибирска в Екатеринбург должен был состояться 3 декабря в 10:50 по местному времени. Самолет задержан до 16:30», — следует из данных онлайн-табло аэропорта. Самолет должен был приземлиться в Екатеринбурге в 11:20, однако его прилет ожидается только в 17:30. После посадки в Кольцово воздушное судно должно вылететь в Санкт-Петербург. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании с просьбой объяснить задержку рейса. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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